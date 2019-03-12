İran Cumhurbaşkanı Ruhani’den Irak’a önemli ziyaret

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak’a gitti. Ruhani, iki ülke arasında petrol, ticaret, sağlık, ulaşım ve vize kolaylığı sağlanması konularında mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmalara İran adına Ruhani, Irak adına Başbakan Adil Abdulmehdi imza attı.

Uzmanlar, Ruhani’nin Bağdat ziyaretini ABD’nin yaptırımlarına ve ülkesini izole etme adımlarına karşı Tahran adına bir başarı olarak değerlendiriyor. Ayrıca, bu ziyaretin Washington’ın tüm girişimlerine rağmen Tahran’ın Irak’ta halen en etkin güç konumunda olduğunu gösterdiğini savunuyor.

Ziyaretin en dikkat çeken konusu, İran-Irak arasında demir yolu inşası konusunda anlaşmaya varılması oldu. Demir yolu hattının Irak’ın Basra kentinde başlayıp İran’ın Şelamça kentinde son bulacağı belirtildi. Yapılan anlaşmalar kapsamında iki ülke vatandaşlarının nisan ayından itibaren artık vize ücreti ödemeyeceği de duyuruldu.

Ruhani Irak ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, “Şii Müslüman İran’ın Şiilerin liderliğindeki Arap komşusuyla ilişkileri güçlendirme arzusu taşıdığını” söylemişti. (DIŞ HABERLER)