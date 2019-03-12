CHP’li Canan Kaftancıoğlu’dan Mutafyan için taziye ziyareti

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan’ın vefatı nedeniyle Kumkapı Ermeni Patrikhanesi’ne taziye ziyaretinde bulundu. CHP’li Kaftancıoğlu ve beraberindeki CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kumkapı Ermeni Patrikhanesi’nde Patrik vekili Aram Ateşyan’a taziye dileklerini iletti.

Kısa süren görüşmenin ardından açıklama yapan CHP’li Kaftancıoğlu, “Sayın Mutafyan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Tüm sevenlerinin ve Ermeni vatandaşlarımızın başı sağ olsun. Işıklar içinde uyusun. Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretle sayın Ateşyan’ın şahsında tüm Ermeni vatandaşlarımıza taziyelerimizi sunduk” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı da resmi sosyal medya hesabından taziye ziyaretiyle ilgili Ermenice bir paylaşım yaptı. Paylaşılan mesajda “İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Mesrob Mutafyan’ın vefatı nedeniyle Kumkapı Ermeni Patrikhanesi’nde Patrik vekili Sayın Aram Ateşyan’a taziye ziyaretinde bulundu. Tüm Ermeni cemaatine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, 8 Mart Cuma günü uzun süredir tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. (HABER MERKEZİ)