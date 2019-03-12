THY, Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarının operasyonunu durdurdu

THY, filosundaki 12 adet Boeing 737 Max tipi yolcu uçağının operasyonlarını 13 Mart itibarıyla durdurma kararı aldı.

Etiyopya Havayolları’na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçaklarının 5 ayda 2 kez düşmesi düşmesi sonrası bu model uçakların kullanımı birçok ülkede askıya alındı.

THY: TİCARİ SEFERLERDEN ÇEKİLMİŞTİR

Gelişmelerin ardından Twitter hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Boeing 737 Max uçaklarında uçuş sırasında ortaya çıkan emniyeti etkileyecek belirsizlik durumu netleşene kadar; uçaklarımız 13 Mart itibariyle ticari seferlerden çekilmiştir” dedi.

DHA, söz konusu kararın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda alındığını duyurdu.

BAKANLIK: KAZALARIN OLUŞ SEBEPLERİ DEĞERLENDİRİLEREK DURDURULMUŞTUR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Yurtdışında 5 ay içerisinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların karıştığı iki farklı kazanın muhtemel oluş sebepleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmiştir. Söz konusu değerlendirmeler neticesinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşları, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulmuştur" denildi.

İNGİLTERE'YE GİDEN 2 UÇAK GERİ DÖNDÜ

Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar uygulaması, THY filosunda bulunan İstanbul'dan kalkış yapan Boeing 737 Max 8'lerin Atatürk Havalimanı'na geri döndüğü bilgisini fotoğraf eşliğinde paylaştı. Verilere göre, İstanbul'dan kalkan Londra'nın Gatwick Havalimanı'na ve Birmingham'a, Nouakchott'a giden uçaklar İstanbul'a geri döndü.

Two Turkish Airlines 737 MAX 8s bound for UK forced to turn around following airspace ban pic.twitter.com/SzBFyBmuYu — The Independent (@Independent) 12 Mart 2019

Fotoğraf: DHA

Uçuşu durdurulan Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarından ilki Atatürk Havalimanı'na indi. Uçak İngiltere'den döndü.

BOEING: ŞU ANDA OPERATÖRLER İÇİN TEKNİK BİR REHBER GÜNCELLEMESİ YOK

ABD havacılık şirketi Boeing'den yapılan açıklamada, şirketin bazı ülkelerin aldığı hava sahalarını Boeing 737-8 MAX modeline kapatma kararını anlayışla karşıladığı ancak ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) kurallarına göre ek bir işlem yapması gerekmediğinden, şirketin müşterileri ve operatörlerine güncellenmiş teknik rehberlik hizmeti verilmeyeceğini duyurdu. Boeing'in açıklamasında, “Düzenleyici kurumların ve müşterilerin iç pazarlarını korumak için bazı kararlar almak zorunda olduklarını anlayışla karşılıyoruz. Kendi filolarını güvenli bir şekilde taşımak veya hizmet verebilmek için ihtiyaç duydukları desteği sağlamak adına tüm düzenleyici kurumlar ve müşterilerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Federal Havacılık İdaresi kurallarına göre şu anda başka bir işlem yapma zorunluluğu olmaması sebebiyle güncellenmiş bir teknik rehberlik hizmeti verilmeyecek" denildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz 10 Mayıs’ta Etiyopya Havayolları’na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, kalkışından 6 dakika sonra düşmüş, 157 kişi hayatını kaybetmişti. 29 Ekim 2018’de ise Lion Air’e ait bir Boeing 737 Max 8, kalkıştan kısa süre irtifa kaybederek Endonezya açıklarında düşmüş ve 189 kişi yaşamını yitirmişti.

Türkiye; Birleşik Krallık, Singapur, Çin ve Avustralya ardından bu modeli hava sahasından yasaklayan son ülke oldu. (HABER MERKEZİ)