THY, Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarının operasyonunu durdurdu

THY, filosundaki 12 adet Boeing 737 Max tipi yolcu uçağının operasyonlarını 13 Mart itibarıyla durdurma kararı aldı.

Etiyopya Havayolları’na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçaklarının 5 ayda 2 kez düşmesi düşmesi sonrası bu model uçakların kullanımı birçok ülkede askıya alındı.

Gelişmelerin ardından Twitter hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Boeing 737 Max uçaklarında uçuş sırasında ortaya çıkan emniyeti etkileyecek belirsizlik durumu netleşene kadar; uçaklarımız 13 Mart itibariyle ticari seferlerden çekilmiştir” dedi.

DHA, söz konusu kararın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda alındığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Yurtdışında 5 ay içerisinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların karıştığı iki farklı kazanın muhtemel oluş sebepleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmiştir. Söz konusu değerlendirmeler neticesinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşları, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulmuştur" denildi.

Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar uygulaması, THY filosunda bulunan İstanbul'dan kalkış yapan Boeing 737 Max 8'lerin Atatürk Havalimanı'na geri döndüğü bilgisini fotoğraf eşliğinde paylaştı. Verilere göre, İstanbul'dan kalkan Londra'nın Gatwick Havalimanı'na ve Birmingham'a, Nouakchott'a giden uçaklar İstanbul'a geri döndü.

Two Turkish Airlines 737 MAX 8s bound for UK forced to turn around following airspace ban pic.twitter.com/SzBFyBmuYu