Sincan bağımsız adayı Ferhat Gürkan'ın pazar ziyaretinden izlenim

Ayşe Öz

Ankara

Sincan Emek ve Demokrasi Güçleri Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ferhat Gürkan seçim çalışmalarına semt pazarlarına ziyaretleriyle sürdürüyor. Sincan İstasyon Mahallesi Pazartesi Pazarı’nda broşür dağıtımı yapan Gürkan pazar esnafı ve pazara gelen yurttaşlarla sohbet etti. Bu sohbetlere ilişkin izlenimleri Evrensel okurlarıyla paylaşmak istedim.

Broşürü gören pazarcılardan “Geçen haftaki pazara da gelmiştiniz, başkanımız sensin, buraya da gel anlat bak arkadaşlara” diye seslenenler oldu. Artık oy kullanmayacağını, bir beklentisini olmadığını söyleyen çok fazla kişi olsa da sohbetler sonrası “O zaman oyumuz sana bu defa da böyle yapalım” ifadeleriyle yanımızdan ayrılanlar oldu. “Belediyeden beklentiniz nedir? Bu güne kadar beklentiniz karşılandı mı?” sorularını yönelttiğimizde ise sessizce yüzümüze bakıp “Konuşamam” diye ağzını tutan da oldu, “Ağzını açana terörist diyorlar” diyerek yanımızdan giden de. Konuşabildiğimizde ise olumlu yanıt veren tek bir kadın oldu. Onun sözleri ise: “Ben memnundum belediyeden ama iki yıldır bıktım, oy da kullanmıyorum, iş yok, iş istiyoruz, çocuğumu iki saat anneme bırakıp pazara çıktım çocuğu bırakacak yerim yok” idi. Yanındaki ablasını işaret ederek özellikle onun için iş aradıklarını ve ne yapacaklarını bilmediklerini anlatan kadın, yanımızdan uzaklaşırken Gürkan’a “Allah yardımcınız olsun, böyle gelip bizi muhatap aldınız, insan yerine koydunuz sağolun” dedi. Hemen arkamızda duran bir pazarcı ise, “Sabahtan beri belediye başkan adayları BMW’ler, Mercedes’ler ile gelip müzik çalıp gidiyorlar, siz geldiniz bize beklentilerimizi sordunuz, oyum size, başarılar” diye konuştu.

“Sizin kazanmanız zor ama yolunuz güzel” diyenler, “Allah yardımcın olsun” diyenler, “Fazladan broşür bırakırsanız müşteriye de veririz” diyen pazarcılar, yüzümüzde gülümseme ile pazardan ayrılmamıza vesile oldu.