Altın İplik fabrikasında ücretleri düzensiz ödenen işçiler iş bıraktı

Tekirdağ Çerkezköy OSB Altın İplik fabrikasında ücretlerin düzensiz ödenmesi üzerine işçiler, iş bırakarak eyleme geçti. Ücretlerin bir an önce ödenmesini isteyen işçiler, “Eylemimiz, taleplerimiz karşılanıncaya kadar devam edecek” dedi.

Aylardır işçilerin ücretlerini düzensiz ödeyen Altın İplik patronu, işçilere ücretlerin yüzde 80’ini ödeyeceğini söylediği halde sözünde durmayarak ücretlerin yüzde 25’ini ödeyeceğini söyledi. Bunu kabul etmeyen sabah vardiyasındaki işçiler, fabrikayı terk etmeme kararı aldı. Vardiya çıkışında üretim bölümünden idari bölüme kadar yürüyen işçiler, muhatap bulamayınca fabrikanın yemekhanesine gelerek fabrikayı terk etmeyeceklerini söyledi.

“SENDİKAL HAKLARIMIZA SAYGI DUYULSUN”

Fabrikada uzun bir süredir sendikalaşma faaliyeti yürüten Teksif Sendikası çoğunluğu sağlayarak yetki başvurusunda bulundu. Altın İplik patronu ise yetki başvurusuna itiraz ederek sürecin uzamasına sebep oldu. Yetki itirazına tepki gösteren işçiler, patronun yetki itirazını geri çekmesini ve sendikal haklara saygı duymasını istedi.

İşçiler, sorunlar çözülene kadar eylemlerinin süreceğini belirtti. (Tekirdağ/EVRENSEL)