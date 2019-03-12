Süleyman Soylu’ya dokunmayan yargı, muhalefeti kıskacına alıyor

Yerel seçimler yaklaştıkça hakaretlerinin ve hedef göstermelerinin dozunu artıran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ya açtığı dava fezlekeye dönüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği gerekçesiyle fezleke hazırlanarak dokunulmazlığının kaldırılması istendi. Anadolu Ajansının haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen yıl haziran ayında katıldığı bir televizyon kanalı canlı yayınında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında, “5 kuruşluk değil, aslında 5 paralık” şeklindeki ifadeleri Soylu’nun şikayeti ile davaya dönüştü.

Adalet Bakanlığına gönderilen fezlekede Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. (HABER MERKEZİ)