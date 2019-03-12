Akçadağ Meclis Üyesi Adayı Nejdet Bali: Sorunları birlikte çözeceğiz

Malatya Akçadağ Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Nejdet Bali seçim çalışmaları kapsamında Ören Mahallesi’nde üretici köylülerle bir araya geldi.

Nejdet Bali’ye sorunlarını anlatan üreticiler, “Bölgemizde hayvancılığın ve yaylacılığın yok edilmesinden sonra tek geçim kaynağımız tarımsal üretimdi. Hükümetlerin yanlış tarım politikaları sonucunda mahallemizde yoğun olarak üretimi yapılan hububat ürünleri, tütün, pancar üretimleri yasaklandı. Elimizde tek geçim kaynağı olarak kayısı kaldı. Kayısı da gerek bilimden uzak üretimi gerek devlet desteğinden yoksun pazarlama aşamalarında deyim yerindeyse biz üreticilere bir yük, bir çile olmaya başladı. Geçen sene 1 torba gübre 90 lira iken bu sene 180 lira, 1 ton zirai ilaç 120-130 lira iken bu sene 250 lira oldu. Ürünlerimizi satamadığımız için ilaççıya, gübreciye, petrollere borçlarımızı ödeyememişken yine borçlanmaya başladık. Üç yıl önce ektiğimiz tütünlerimiz AKP hükümetinin bir kararıyla ‘kaçak’ statüsüne konuldu ve üç yıldır ürünlerimizi satamıyoruz. Bu yıl da bir çözüm bulamazsak ürünlerimizi ortaya yığıp yakacağız, başka da çaremiz kalmadı” dedi.

MAHALLELİ 'HİZMETTE AYRIMCILIK'TAN ŞİKAYETÇİ

Aynı zamanda 47 yıl belde belediyesi ile yönetilen kasaba, 2014’te Malatya’nın büyükşehir statüsüne alınmasıyla birlikte ilçeye bağlı bir mahalle statüsüne dönüşmüş durumda. 47 yıl boyunca kendi belediyelerinin hizmetine alışmış olan mahalle halkı AKP’li ilçe belediyesinin yaptığı ayrımcılıkla sıkıntılı bir yaşam sürmeye başlamış.

Açıktan akan kanalizasyon suları, hemen her sokakta onarılmayı bekleyen içme suyu şebekesindeki patlaklar, toplanmayan çöpler mahalle halkının yaşamını içinden çıkılmaz bir hale getirmiş.

"BELEDİYENİN OLANAKLARININ YANDAŞLARA PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNE ASLA GÖZ YUMMAYACAĞIM"

Nejdet Bali, “Sizlerin desteğiyle seçilmem halinde; öncelikle mahalle muhtarları başta olmak üzere mahallelerde oluşturacağımız meclislerle her mahallenin sorunlarını o mahallede yaşayanlarla tartışacağız, sorunları birlikte tespit edeceğiz. Tespit ettiğimiz sorunlarınızı aciliyet sırasına göre belediye meclisine götürüp çözümünün takipçisi olacağız. Belediyedeki olası yolsuzluklara, olumsuzluklara, kayırmacılığa, hizmet götürmede ayrımcılığa, belediyenin olanaklarının yandaşlara peşkeş çekilmesine asla göz yummayacağım, bu tür durumlarda mutlaka sizleri haberdar edeceğim ve nasıl bir yol izlememiz gerektiğine sizlerle birlikte karar vereceğiz. Yine üreticilerin en büyük sorunu olan kayısıda bilimsel üretim ve pazarlama sorununun ancak kooperatifleşme ile aşılacağına olan inancımızla belediyenin de ortak olacağı üretici kooperatiflerinin kurulması için belediyenin bütün imkanlarını kullanmasının ısrarla takipçisi olacağız. Kısaca seçilmemiz halinde süresini doldurmak için belediye meclisine giden, çoğunluğun kararıdır diyerek yanlış kararlara el kaldıran alışılmış meclis üyelerinin tersine sizlerle iç içe olacağım ve belediye ile sizlerin arasında bir hizmet elçisi olacağım” dedi. (Malatya/EVRENSEL)