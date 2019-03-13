13 Mart 2019 04:30

Çocukları istismara uğrayan anne: Çocuklarınıza inanın!

Dört çocuğu babalarının istismarına uğrayan anne, “Yapmam gerekeni zamanında yapmadım. Çocuklarıma inanmadım, herkes evlatlarına inansın” dedi.

Çocukları istismara uğrayan anne: Çocuklarınıza inanın!

Fotoğraf: EVRENSEL

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    Eylem NAZLIER
    İstanbul

    İkiz kız çocuğunu istismar eden ve cezaevinde olan baba M.A’nın 6 ve 9 yaşındaki iki oğlunu da istismar ettiği ortaya çıktı. İki kız çocuğunun istismarı kendisine anlatmasından sonra iki erkek çocuğunun da istismarı anlattıklarını söyleyen anne Y., “Onlar da bana kız çocuklarımın anlattıkları şeyleri anlattı. Geçtiğimiz hafta savcılığa giderek şikayetçi oldum. Çocuklarıma ve bana yaşattıklarından dolayı onun cezaevinden çıkmamasını istiyorum” diye konuştu. 

    "SUS’ DEDİLER HEP SUSTUM"

    9 yıllık evliliği boyunca Y.’nin ve çocuklarının yaşadıklarını dinlemek için bir mekanda buluştuk. 2009 yılında daha 18 yaşındayken ailesinin zoruyla evlendirilen Y., evlendikten bir yıl sonra oğlunu dünyaya getirmiş. O dönem M.A’nın ailesiyle yaşayan Y., evde kavganın eksik olmadığını anlattı. M.A’nın kendisini aldattığını fark ettiğini söyleyen Y. şöyle devam etti: “Daha sonra bir ev aldık. Kayınvalidemlerden ayrıldıktan sonra cehennemi yaşamaya başladım. Her gün kavga, dayak, küfür eksik olmuyordu. Kayınvalideme ‘Oğlun beni dövüyor’ dedim. ‘Erkektir döver her şeyi yapar. Kadın dediğin susar’ karşılığını verdi. Baktım olmayacak, kendi anneme söyledim. Annem de ‘İkinci çocuğu yap düzelir’ diyordu. Oğlumdan sonra ikiz kız çocuğum oldu. 7 aylık hamileydim, çocukları istemedi. Beni yine tekme tokat dövdü, bıçak çekti, sağ bacağımdan yaralandım. ‘Ailene söylersen seni de çocukları da öldürürüm’ dedi. Hep sustum. Sonra ikizlerim dünyaya geldi. Kaynanamın evine geçtik. Hiçbir şey yokken beni dövüyordu. Doğum yaptığım gün de beni feci dövdü, iki dikişim açıldı. Hastaneye götürmediler. Herkes bana ‘sus’ dedi ben de sustum. Her akşam boğazıma bıçak dayıyordu. Artık yorulmuştum.”

    "BENİ O CEHENNEME ATTILAR"

    ’“Tecavüz ediyordu, döverek, zorla birlikte oluyordu” diyerek yaşadığı cehennem hayatını anlatan Y., “Hayatı benim için zindana çevirmişti. Çıplak resimlerimi çekip, internette yayımlamıştı. Bunu gördüğümde ağabeyine söyledim. Ağabeyi bana ‘boşan’ dedi. Amcamlar gelip beni aldı. 13 gün çocuklardan uzak kaldım. M.A beni aradı, ‘Gelmezsen çocukların üstüne benzin döker yakarım’ diyerek tehdit etti. Boşanmak istedim, aileler izin vermedi. Beni tekrar o cehenneme attılar. Ailem çocuklarımı istemiyordu, çaresizdim, gittim” diye konuştu.

    "ÇOCUKLARIMA İNANMADIM"

    İlerleyen süreçlerde o dönem 5 yaşında olan kız çocuklarının babalarının özel bölgelerine dokunduklarını söylediğini aktaran anne Y., “Kızım anlattıktan sonra ben de M.’ye kızdım. O da bana, ‘Çocuğum o sevemez miyim’ dedi. Evde çocukların yanında çıplak gezerdi. Kaç kere uyardığım halde, ‘Gezerim sen karışamazsın, banyoya gireceğim o yüzden’ diyordu. Ben onlara inanmadım, bu yüzden çocuklarımın yaşadıkları şeylerden hep kendimi suçluyorum. Babadır asla böyle bir şey yapmaz diye düşündüm” dedi. 

    "ANNE, BABAM BANA SÜREKLİ BÖYLE ŞEYLER YAPIYOR"

    Anne Y. şöyle devam etti: ”Bir gün kızım B.’nin sesini duydum ve odaya girip baktığımda eşim atlet külot, B.’nin ağzını kapatmış bir şekilde yanında yatıyordu, kızım da ağlıyordu. Ne yaptığını sordum: ‘Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım’ dedi. Ertesi sabah kızlara ‘Babanız kimi kucağına alırsa gelin söyleyin’ dedim. Yine bir gün bağrışmalar duydum, kızım N. geldi ve B.’yi babasının kucağına aldığını söyledi. Gittiğimde eşim çıplaktı ve B’yi istismar ediyordu. Küfür ettim, evden kovdum. Kızım bana sarıldı, ağladı. ‘Anne babam bana sürekli böyle şeyler yapıyor’ dedi. Kızım, ‘Anne babam bize kötü şeyler mi yapıyor’ diye sorduğunda ne diyeceğimi bilemedim. Beynimden vurulmuşa döndüm. Çocuğu hastaneye mi polise mi götüreyim ne yapacağımı bilemedim.” Olay sonrası şikayetçi olduğunu söyleyen anne Y., “Doktor ve psikolog raporlarında istismar bulgularına rastlandı. O şu anda cezaevinde” diye konuştu.

    ERKEK ÇOCUKLARINI DA İSTİSMAR ETMİŞ

    M.’nin cezaevine girmesiyle iki oğlu da anne Y.’ye babalarının istismarına uğradıklarını anlatmış. Y., “Onlar da bana kız çocuklarımın anlattıklarının aynısını anlattı. Onları da doktora götürdüm. 6 yaşındaki oğlum, babasının kendilerine bıçak çektiğini, dövdüğünü, pantolonu aşağıya indirdiğini ve onları da istismar ettiğini anlattı. Geçtiğimiz hafta savcılığa giderek şikayetçi oldum. Çocuklarıma yaşattıklarından dolayı onun oradan çıkmamasını istiyorum” diye konuştu.

    "ÇOCUKLARIMIN YAŞADIKLARINI UNUTTURMAK İSTİYORUM"

    Y. son olarak şunları söyledi: “Yapmam gerekeni zamanında yapmadım. Çocuklarıma inanmadım. Bir baba yapmaz bunu dedim. Buradan kadınlara şunu diyebilirim, herkes evlatlarına inansın çünkü onlar bu hayattaki en masum varlıklar. Ben inanmadım meleklerime. Bundan sonra tek isteğim çocuklarımla birlikte huzur içinde yaşamak. Nasıl yaparım bilmiyorum ama çocuklarımın yaşadıklarını onların hafızalarından silmek istiyorum. Şu an can güvenliğim yok. Eşimin ailesi beni suçluyor, iftira attığımı söyleyip tehdit ediyorlar. Tek isteğim çocuklarımla birlikte bir hayat kurmak.”

    PEDAGOG SIPÇIKOĞLU: ANNE BABALAR ÇOCUKLARIN SÖYLEDİĞİNE İNANMALI

    Evrensel'e konuşan Pedagog Duygu Çataltaş Sıpçıkoğlu, istismar durumlarında çocuklara inanılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Çocuklar çok nadir durumda böyle şeyleri yalan unsuru olarak söylerler. Normalde söyledikleri her şey gerçektir. Aileden birinin baba veya başka yakınların böyle bir şey yapacaklarına inanmak bir anne için zor, ama çocukların sözüne kulak vermeli, bununla ilgili ne olduğu, neler yaşandığı sorgulamadan ya da yargılamadan sadece bilgi almalı, durumu takip etmeli, yetkili mercilere bildirmeli. Çocuklara iyi dokunuş ve kötü dokunuşu öğretmemiz gerekiyor. Onları rahatsız, huzursuz eden, canını yakan, inciten dokunuşların kötü dokunuş olduğunu; sevgi dolu, rahat hissettiren dokunuşların iyi dokunuş olduğunu anlatmalıyız. Kötü dokunan kim olursa olsun mutlaka bunu anneye bildirmek gerektiğini çocuklara öğretmek gerekir. Çocuklar baba ve nadir de olsa annenin istismarına da uğruyor. Eğer böyle bir durum varsa çocuğun güvendiği başka bir yetişkine anlatmasını öğretmek lazım. Bunu yaparken de korkutmadan, onun anlayacağı bir dille anlatmak gerekiyor. Yapabileceğimiz en önemli şey hem uzmanlar hem de ebeveynler olarak bu. Çocukları ancak böyle koruyabiliriz."

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