Avrupa Parlamentosu, Türkiye raporunu yarın onaylayacak

Avrupa Parlamentosu (AP), tartışmalı Türkiye Raporu’nu yarın oylayacak. Raporda “Türkiye ile ilişkilerin askıya alınması” çağrısı var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Brüksel’de üç gün boyunca temaslarda bulunacak.

AP, Hollandalı parlamenter Kati Piri tarafından hazırlanan Türkiye Raporu’na yarın son halini verecek. Türkiye-AB ilişkilerinin resmen askıya alınması önerisi içeren metin, geçen ay AP Dışişleri Komisyonundan (AFET) geçmişti.

Gelinen aşamada ise AP’deki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi (EPP), “Müzakerelerin resmen askıya alınması” önerisinin yerine “müzakerelerin sona erdirilmesi”ni istiyor.

Raporun onaylanmasından iki gün sonra ise yaklaşık dört yıldır toplanamayan Ortaklık Konseyi, 15 Mart’ta Brüksel’de yapılacak. Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun temsil edeceği toplantıda AB kanadına ise Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlık edecek. Ortaklık Konseyinin toplantısında Türkiye’nin üyelik süreci, insan hakları, demokratikleşme ve hukukun üstünlüğü bağlamında attığı adımlar, vize serbestisi, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, terörle mücadele gibi kritik konular ele alınacak. (DIŞ HABERLER)