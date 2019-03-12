Bağımsız Aday Şuayyip Çetin: Birlikte yönetmeye çağırıyoruz

Hasan AKBAŞ

Balıkesir

Balıkesir Burhaniye'de konut sorunu yaşayan meslek yüksekokulunda okuyan öğrenciler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin’e sorunlarını anlattı. Çetin’le görüşen gençler, aylık 1000 lira gibi ücretlerle pansiyonlarda kalmak zorunda olduklarını söyledi. Çetin, gençlerin konut sorununu belediyelerin görmezden gelemeyeceğini, çözümün ise halkın yönetime katılmasından geçtiğini belirterek, "Bu kaynaklar hepimizin, ihtiyaçlarımızı başkaları değil, ancak biz sağlayabiliriz. Biz sadece oy istemiyoruz. Yönetime katılmanızı, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz" dedi.

Eğitim Sen, Alevi Kültür Derneği ve pazar yerlerine yaptığı ziyaretin ardından Çetin, ilçede sahil kenarında çoğunlukla Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda (BUBYO) okuyan öğrencilerin bulunduğu kafeleri dolaştı.

Öğrencilerle sohbet eden Çetin, gençlerden sorunlarına ilişkin bilgi aldı. BUBYO’da bankacılık bölümünde okuduğunu söyleyen Dilek isimli öğrenci, "Ailem Sakarya’da yaşayan zengin olmayan ve beni buraya kıt imkanlarla okumaya gönderen bir aile, bizim gelirimiz belli. Nereye ne harcayacağımız kısıtlı ve belirlidir. Zamlarla beraber hiçbir şeye para yetiştiremez olduk. Ben öğrenciyim ve derslerime ve gelişimimle ilgili kafa yoracağıma nasıl geçineceğimi kara kara düşünüyorum. Burhaniye’de evler çok pahalı. 1500 liraya öğrenciler nasıl ev tutsun? Bu durum nedeniyle pansiyonlar artmış durumda. Pansiyonlara yemek olmadan sadece yatak kullanarak aylık 1000 lira ödüyoruz. Kendi odamız, çalışma alanlarımız vs. bile yok. En büyük sorunumuz bu” diyerek anlatıyor.

"SADECE OY İSTEMİYORUZ, BİRLİKTE MÜCADELE DİYORUZ"

Finans bölümünde okuyan Feyza isimli öğrenci de "Şimdi sizler geldiniz bizlere belediyenin bu durumu çözebilecek yetkisi ve durumu olduğunu anlattınız. Ama neden yapılmıyor, biz bunca eziyet çekerken belediyeler ne işe yarıyor o zaman?" diyerek tepki gösteriyor. Belediyelerin bölgede yaşayan tüm canlılar için hizmet veren kurumlar olduğunu, belediyelerin devlet kurumları değil, halkın kendi kurumları olduğunu belirten Çetin, üstten yönetim tarzları nedeniyle insanların kendileri için hizmet yapan kurumlara bile yabancılaştırıldığını söyledi. Gençlere bu sorunlarının kendilerinin çözebileceği sorunlar olduğunu belirterek, “Bu kaynaklar hepimizin, ihtiyaçlarımızı başkaları değil, ancak biz sağlayabiliriz. Biz sadece oy istemiyoruz. Yönetime katılmanızı, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz” dedi.

İlçede esnaf ve pazar yeri ziyaretlerini sürdüren Çetin, buradan Ayvalık bölgesine geçti. Burada da işçi durakları ve işçi kahvelerini gezen Çetin, “İşçilerin yönettiği bir belediye düşünün ve hep birlikte sorumluluk alalım. Birlikte yönetmek için bu kez harekete geçelim” dedi. Çetin Medya Ayvalık gazetesine de ziyarette bulundu.

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