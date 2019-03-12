Kartal Bağımsız Adayı Cemal Çoban, semt pazarında yurttaşlara seslendi

Kartal Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Cemal Çoban, seçim çalışmalarını Esentepe Mahallesi semt pazarında ve kıraathanelerde yurttaşlara seslenerek sürdürdü. Çoban, Esentepe Mahallesi'nde halka seslenerek, "Bu seçimde devlet partisi, 'tek adam' partisi bütün karşıtlarını terörist ilan ederek, düşman ilan ederek hiç bir hak hukuk tanımadan seçim çalışması sürdürüyor" dedi.

Yerel seçime az bir süre kala Kartal Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Cemal Çoban da seçim çalışmasını hızlandırdı. Esentepe Mahallesi'nde semt pazarını gezen Çoban, "Bu süreçte temel bir şiarımız var; tek adam ittifakına ve adaylarına oy vermeyelim. Halkın gerçek temsilcilerini destekleyerek mahallerimizde oluşturacağımız halk meclislerinde örgütlenelim. Belediyeyi halkın sorunlarını esas alan bir kuruma dönüştürmek için mücadele edelim. Ben bu mücadelenin bir ihtiyacı olarak aday oldum" dedi.

CEMAL ÇOBAN'A DESTEK

Emek Partisi Kartal İlçe Örgütü, Cemal Çoban'ın adaylığını desteklediğini belirterek, "Partimiz, YSK tarafından seçime sokulmadı. Ancak işçiler ve emekçiler seçeneksiz değil, Bağımsız Aday Cemal Çoban halkımızın sorunlarının çözümü için örgütlenmesinin bir aktivisti olarak aday olmuştur. Cemal Çoban’ı desteklemek, örgütlenmeye ve mücadeleye verilen destektir. Tek adam yönetimi ve Cumhur İttifakı karşısında işçi ve emekçilerin gerçek karşı koyuşunun örgütlenmesidir. Yaşamın her alanında örgütlenerek bu desteği yükseltelim” dendi. (İstanbul/EVRENSEL)

Kartal Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Cemal Çoban (solda) | Fotoğraf: Evrensel

Kartal Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Cemal Çoban işçilere seslendi