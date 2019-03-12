Bahçeli beka söyleminde ısrarcı: Milli bekamız bıçak sırtında

31 Mart yerel seçimleri kapsamında Yozgat'ta düzenlenen mitingde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın "beka seçimi" söylemi üzerinden şekillenen seçim stratejisini sürdürdü.

"CUMHUR ÖLDÜ MÜ Kİ KÜRDİSTAN'DAN BAHSEDİYORLAR"

Kutuplaştırıcı ve ötekileştirici söylemlerde bulunan Bahçeli, "Cumhur öldü mü ki Kürdistan'dan bahsediyorlar? Bre gafiller zillet oradaysa millet burada. İhanet oradaysa Yozgat burada. Türk milleti dün boyun eğmedi yine eğmeyecek" dedi.

"YA BEKA DİYECEĞİZ YA DA BELAYA RAZI OLACAĞIZ"

Bahçeli sözlerinin devamında "Alayı birden karşımıza dizilmiş ülkemize parmak sallıyorlar. Kaosa sürüklemeye gayret ediyorlar. Karşımızda iki seçenek var. Ya hep birlikte yok olacağız. Ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız" ifadelerini kullandı.

"BU KILIÇDAROĞLU'DAN KURTULUN"

Türkiye'nin içte ve dışta büyük bir tehdidin kapanında olduğuınu öne süren Bahçeli "Türkiye siyasi sosyal ve ekonomik çembere alınmıştır. Milli bekamız bıçak sırtında. Milli güvenliğimiz diken üstündedir. Namerde muhtaç olmamak için beka diyoruz. Zillete boyun eğmeyiz. Zalime boyun eğmeyiz. CHP, PKK'yı kuluçkaya yatırmıştır. İki yanlıştan doğru çıkmaz. Atatürk'ün partisinin bu hale geldiğini görmek yüz kızartıcıdır. Sağduyulu CHP seçmenine açık çağrımdır, bu Kılıçdaroğlu'dan kurtulun" şeklinde konuştu.

"BİR SEBEPTEN İP'E GEÇMİŞ KARDEŞLERİM, ZİLLETE ORTAK OLMAYIN"

MHP'den İYİ Partiye geçenlere geri dönme çağrısı yapan Bahçeli "'CHP'nin yanlışları Ağrı Dağı'nı aştı' diyorlar. Ne Ağrı Dağı, Everest'i bile aştı. CHP'ye oy veren vatandaşlarım kimsesiz değildir. Meral bunlara kardeş, Temel yandaş, Kemal ise yoldaşlık yapmıştır. Bir zamanlar partimizde bulunmuş bir sebepten İP'e gitmiş şimdi pişmanlık duyan kardeşlerime açık çağrımdır. Zillete ortak olmayın. Gelin helalleşelim ve 2023'ün lider Türkiyesine birlikte yürüyelim" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI SEÇİMLERDEN SONRA DA VAR OLACAK"

Bahçeli ayrıca Cumhur İttifakı'nın 31 Mart seçimlerinin sonuçları ne olursa olsun yaşayacağını, var olacağını söyledi. Bahçeli şöyle devam etti:

"Buna hiç kimse engel olamayacaktır. Nifak tutmayacak, tahrikler sonuç vermeyecektir. Cumhur İttifakı, Türkiye'dir, istikbalimizin güvenidir, istiklalimizin güvencesidir. CHP Genel Başkanı, YPG'yi aklayadursun. Biz teröristleri silindir gibi ezip geçmeye yeminliyiz, kararlıyız." (HABER MERKEZİ)

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