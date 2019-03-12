İngiltere parlamentosu revize edilmiş Brexit anlaşmasını da reddetti. İngiltere Parlamentosu, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını bugün oyladı. Oylamada Brexit anlaşması yeniden reddedildi.

Parlamento, 13 Mart'ta 'Anlaşmasız ayrılık'', 14 Mart'ta da ''Brexit tarihinin ertelenmesi'' seçeneklerini oylayacak.

THERESA MAY: DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUM

İngiltere Başbakanı Theresa May, oylama sonrası yaptığı açıklamada, "Parlamentonun, bu akşam aldığı karar karşısında derin bir üzüntü duyuyorum. İngiltere'nin AB'den bir anlaşma ile düzenli bir şekilde ayrılmasının en iyi sonuç olacağına inanmaya devam ediyorum" dedi. May, "Anlaşmasız ayrılık ya da Brexit'in ertelenmesine oy vermek karşı karşıya olduğumuz sorunları çözmüyor" dedi.

Erteleme kararının çıkması durumunda AB'nin açıklama bekleyeceğini belirten May, "Parlamento bu soruya cevap vermek durumunda kalacak. Ayrılık maddesinin işletilmesini geriye mi almak istiyor ya da bu anlaşmayla olmasa bile anlaşmalı bir şekilde mi ayrılık istiyor? Bunlar istenmeyen tercihlerdi. Ancak bugünkü karar neticesinde yüzleşilmek zorunda kalınacaklar" diye konuştu.

AB: BREXİT KÖRDÜĞÜMÜ SADECE LONDRA'DA ÇÖZÜLEBİLİR

AB Konseyi, parlamentonun kararını "Brexit'te anlaşma sağlanması için AB tarafı gereken herşeyi yaptı. Brexit kördüğümü sadece Londra'da çözülebilir. Bugünkü oylamayla anlaşmasız ayrılık ihtimali ciddi bir şekilde arttı" diye yorumladı.

Başbakan Theresa May, içerdiği ''tedbir maddesi'' nedeniyle tepki çeken anlaşmanın metnini değiştirmeyi başaramadı ancak maddenin kullanım koşullarına ''açıklık getiren'' bir ortak belge üzerinde AB ile uzlaştı.

May'in dün Strazburg'da AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile açıkladığı ortak belgeye göre taraflardan herhangi birinin ''tedbir maddesi''nin getirdiği düzenlemeyi kötüye kullanması durumunda, Brexitanlaşmasının metninde tarif edilen hakemlik mekanizmasına başvurulabilecek. Bu mekanizmanın kullanılması durumunda taraflardan biri ''tedbir maddesini'' askıya alabilecek.

NE OLMUŞTU?

İngiltere'de parlamentoda çoğunluk daha önce yapılan bir oylamada ''anlaşmasız ayrılık'' seçeneğinin ortadan kaldırılması yönündeki bir önergeyi desteklemişti ancak önergelerin hükümetleri bağlayıcılığı bulunmadığından, hükümet bu seçeneği masada tutmayı sürdürmüştü.

Başbakan May, parlamentonun ''anlaşmasız ayrılık'' seçeneğiyle ilgili bu defa vereceği kararı uygulama sözü verdi.

Hükümet, Brexit tarihi konusunda da ''kısa süreli'' bir ertelemeden yana tavır alıyor. Başbakan May, muhtemel bir erteleme için haziran ayı sonunu işaret etmişti.

Parlamento, Brexit anlaşmasının ilk halini ''tarihi'' diye nitelendirilen 230 oy farkla reddetmişti.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almıştı. (AA)

Brexit Anlaşması'ndaki "tedbir maddesi"ne ilişkin değişiklik yapıldı

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