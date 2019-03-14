14 Mart 2019 20:47
Son Güncellenme Tarihi: 14 Mart 2019 20:50

İngiltere parlamentosu, ikinci Brexit referandumunu reddetti

İngiltere parlamentosu, Avrupa Birliği’nden ayrılma konusunda ikinci kez referandum yapılması teklifini de reddetti.

GÜNCELLENDİ
İngiltere parlamentosu, ikinci Brexit referandumunu reddetti

Görsel: Pixabay

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    İngiltere parlamentosu, Avrupa Birliği’nden ayrılma (Brexit) konusunda ikinci kez referandum yapılması teklifini reddetti. Daha sonra yapılan yapılan oylamada Brexit’in ertelenmesi önerisini de reddedildi.

    Dün de revize edilmiş Brexit anlaşması reddedilmiş ve AB'den ''anlaşmasız ayrılık'' oylanmış ve anlaşmasız ayrılığa "her koşulda ret" şeklinde değiştirilen hükümet önergesi kabul edilmişti. 

    BREXIT ANLAŞMASI YENİDEN REDDEDİLDİ

    İngiltere Parlamentosu, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını 12 Mart'ta oylamıştı. Oylamada Brexit anlaşması, 242'ye karşı 391 oyla reddedildi. Anlaşma, 15 Ocak'taki ilk oylamada da ezici çoğunlukla reddedilmişti.

    "ANLAŞMASIZ AYRILIK" KABUL EDİLMEDİ

    Parlamento, 13 Mart'ta da "Anlaşmasız ayrılık"ı oyladı ve İngiliz parlamentosu AB’den anlaşmasız ayrılmayı her koşulda reddeden teklife destek verdi.

    YENİ REFERANDUM YAPILMASI DA REDDEDİLDİ

    İngiltere parlamentosu, 14 Marta'ta da Brexit kararı için yeni bir referandum yapılması teklifini görüştü. Oylamada referandum önerisi reddedildi. İlk oylamanın ardından Brexit’in ertelenmesi önerisi de kabul edilmedi.

    NE OLMUŞTU?

    İngiltere'de parlamentoda çoğunluk daha önce yapılan bir oylamada ''anlaşmasız ayrılık'' seçeneğinin ortadan kaldırılması yönündeki bir önergeyi desteklemişti ancak önergelerin hükümetleri bağlayıcılığı bulunmadığından, hükümet bu seçeneği masada tutmayı sürdürmüştü.

    Başbakan May, parlamentonun ''anlaşmasız ayrılık'' seçeneğiyle ilgili bu defa vereceği kararı uygulama sözü verdi. 

    Hükümet, Brexit tarihi konusunda da ''kısa süreli'' bir ertelemeden yana tavır alıyor. Başbakan May, muhtemel bir erteleme için haziran ayı sonunu işaret etmişti.

    Parlamento, Brexit anlaşmasının ilk halini ''tarihi'' diye nitelendirilen 230 oy farkla reddetmişti.

    İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almıştı. (DIŞ HABERLER)

    AB: BREXİT KÖRDÜĞÜMÜ SADECE LONDRA'DA ÇÖZÜLEBİLİR

    AB Konseyi, parlamentonun kararını "Brexit'te anlaşma sağlanması için AB tarafı gereken herşeyi yaptı. Brexit kördüğümü sadece Londra'da çözülebilir. Bugünkü oylamayla anlaşmasız ayrılık ihtimali ciddi bir şekilde arttı" diye yorumladı.

    Başbakan Theresa May, içerdiği ''tedbir maddesi'' nedeniyle tepki çeken anlaşmanın metnini değiştirmeyi başaramadı ancak maddenin kullanım koşullarına ''açıklık getiren'' bir ortak belge üzerinde AB ile uzlaştı. 

    May'in dün Strazburg'da AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile açıkladığı ortak belgeye göre taraflardan herhangi birinin ''tedbir maddesi''nin getirdiği düzenlemeyi kötüye kullanması durumunda, Brexit anlaşmasının metninde tarif edilen hakemlik mekanizmasına başvurulabilecek. Bu mekanizmanın kullanılması durumunda taraflardan biri ''tedbir maddesini'' askıya alabilecek.

    ALMANYA VE FRANSA'DAN "ANLAŞMASIZ AYRILIĞA HAZIRLIK" AÇIKLAMALARI

    Brexit'in reddedilmesinin ardından Brüksel ve Fransa’dan “Anlaşmasız ayrılığa hazırlık” açıklamaları geldi.

    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı yazılı açıklamada, AB İngiltere’nin talebi üzerine sunmuş olduğu geniş kapsamlı önerilere ve verdiği teminatlara rağmen İngilltere Parlamentosu’nun Brexit anlaşmasına ikinci kez “hayır" oyu verdiğini anımsattı. “Açık söylemek gerekirse, bu kararla ‘anlaşmasız senaryoya’ daha fazla yaklaşıyoruz” değerlendirmesinde bulunan Maas, düzensiz bir Brexit ihtimalinin arttığına işaret etti.

    Almanya’nın “ihtimallerin en kötüsüne mümkün olduğunca en iyi şekilde hazırlandığını" ifade eden Maas, şimdilik İngiltere’nin iç politikasındaki gelişmeleri bekleyeceklerini ve buna ilişkin spekülasyon yapmayacaklarını kaydetti.

    Fransa, İngiltere Parlamentosunun Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetmesinin ardından İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılacağı 29 Mart’ta hazır olmak için Avrupalı ortaklarıyla anlaşmasız ayrılığa ilişkin hazırlıklarına devam ettiğini açıkladı.

    Elize Sarayı’ndan yayınlanan açıklamada, “Paris, İngiltere’nin güvenilir ve alternatif bir stratejisi olmadan Brexit tarihinin ertelenmesini hiçbir koşulda kabul edemez. Paris (İngiltere’nin AB’den ayrılacağı) 29 Mart’ta hazır olmak için Avrupalı ortaklarıyla anlaşmasız ayrılığa ilişkin hazırlıklarına devam ediyor” denildi.

    AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker tarafından yayımlanan açıklamalarda da, Brüksel’in anlaşmaya varılması için “mümkün olan her şeyi” yaptığı ifade edildi. Açıklamada, “Birleşik Krallık uzatma konusunda makul bir taleple gelirse, 27 AB üyesi bunu değerlendirip oy birliğiyle bir karara varacaktır. 27 üye, muhtemel bir uzatma ve bunun süresi konusunda da güvenilir bir gerekçe bekleyecektir” denildi.

    İNGİLTERE MEDYASI: MAY'İN BAŞBAKANLIĞI TEHLİKEDE

    İngiltere medyası, May'in ikinci kez "aşağılayıcı" bir yenilgi aldığı ve başbakanlığının tehlikeye girdiği vurgusu yaptı. BBC Türkçe'nin derlemesine göre Guardian, "May'e bir dev yenilgi daha ve Brexit'e sadece 16 gün kaldı" manşetiyle çıktı. Haberde, May'in 149 oy farkıyla aldığı yenilginin zaten yıpranmış otoritesine yeni bir darbe vurduğu belirtildi.

    "Çaresizliğe itildik" manşetini atan Times ise, May'in yenilgisiyle birlikte "İngiltere'nin krize girdiğini" söyledi. Gazete, iş dünyası liderlerinin parlamentoya "bu sirke son verilmeli" çağrısında bulunduğunu belirtti.

    "May, ikinci aşağılayıcı yenilgiye karşın iktidara tutunuyor" manşetini atan Daily Telegraph ise, İngiltere'nin öngörüldüğü gibi 29 Mart'ta anlaşma olmadan AB'den çıkması gerektiği görüşünde. (DIŞ HABERLER)

    Brexit Anlaşması'ndaki "tedbir maddesi"ne ilişkin değişiklik yapıldı

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