Erdoğan, Küçükçekmece'de de ezan çarpıtması ve beka söylemini sürdürdü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen seçim mitinginde de "beka seçimi" söylemini ve "ezanı protesto ettiler" çarpıtmasını sürdürdü. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'yi kastederek "Bu adam Kürdistan’ı çok seviyorsa, Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var, buyursun oraya gitsin" diyen Erdoğan, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Sınırlarımıza da saldırsalar, bayrağımıza da saldırsalar, ezanımıza da saldırsalar, ekonomimize de saldırsalar bu millete diz çöktüremeyecekler. Onun için 31 Mart beka seçimidir diyoruz."

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"BÜYÜME BİZE YAKIŞIR"

"Dün 2018 yılı büyüme rakamımız açıklandı. Ve 2018’in büyümesi 2,6 bu noktaya geldi. Devamlı bu istikrarı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Büyüme bize yakışır. Özellikle 15 Temmuz sonrası üzerimize öyle geldiler ki, tarih bugünleri yazdığında gelecek nesiller yaşadıklarımızı daha iyi anlayacaklar. Doğrudan ekonomimize yönelik döviz faiz enflasyon üçgeninde bir saldırıya daha maruz kaldık. Bu saldırıyı da aldığımız tedbirlerle kısa sürede boşa çıkardık. Yılın dördüncü çeyreğinde eksik büyüme oldu ama ortalama yüzde 2,6. Merkez Bankası rezervimizi de yeniden 100 milyar doların üzerine çıkardık."

"TÜRKİYE'YE DİZ ÇÖKTÜREMİYORLAR"

"Her sıkıntıda ülkemize IMF’yi adres gösterenlerin; CHP’ye sesleniyorum. Ne diyor? “Bunlar şimdi IMF’ye gider” IMF’ye siz gittiniz siz. Biz geldiğimizde kucağımızda bulduk. Bitti o iş, o defteri kapadık. CHP sizin tarihiniz borçlarla dolu, kulluk kölelikle dolu. Bizde böyle bir şey yok. Görüldüğü gibi ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye’ye ne siyasette, ne ekonomide, ne de savunmada diz çöktüremiyorlar."

"IRAK'IN KUZEYİNDE KÜRDİSTAN VAR"

"Bu adam Kürt falan da değil. Ama Kürt kardeşlerimin üzerinden istismar politikası yapıyor. Ve ne diyor? Kürdistan’da oylar HDP batıda AK Parti’ye ve MHP’ye oy yok… Ben şimdi sizlere soruyorum. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu adam Kürdistan’ı çok seviyorsa, Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var, buyursun oraya gitsin. Bu topraklar bölünemez."

"31 MART BEKA SEÇİMİDİR"

"Sınırlarımıza da saldırsalar, bayrağımıza da saldırsalar, ezanımıza da saldırsalar, ekonomimize de saldırsalar bu millete diz çöktüremeyecekler. Onun için 31 Mart beka seçimidir diyoruz. Ne kadar kaldı? 19 gün. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? 31 Mart akşamı Küçükçekmece’yi özellikle takip edeceğiz. Büyükşehirde inşallah Binali Yıldırım kardeşim ve Küçükçekmece’de Temel Karadeniz kardeşim… Zaten Ankara’da bu kardeşiniz 4,5 yıl iş başında. Bütünleşeceğiz, birleşeceğiz ve Küçükçemece’yi de İstanbul’u da uçurmaya devam edeceğiz." (HABER MERKEZİ)

Tüm yönleriyle "Taksim'de ezanı protesto ettiler" çarpıtması

Erdoğan ‘ezan’ çarpıtmasını sürdürüyor: Dertleri ülkeyi karıştırmak