Nefret söylemleri ve cihat övgüsü içeren kitap Meclis gündeminde

CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut ve Burhanettin Bulut, Adana’da Genç Memur Sen ve Eğitim Bir Sen’in, projesi kapsamında okullarda öğrencilere dağıtılan Cahit Zarifoğlu'nun "Bir Değirmendir Bu Dünya" kitabı ile ilgili ayrımcılık yaptığı ve CHP’ye hakaretler içerdiği için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması için soru önergesi verdi. Soru önergesi veren milletvekillerinden Barut, söz konusu kitabın kabul edilemez bir içerikle dolu olduğuna dikkat çekti. Milletvekilleri Barut ve Bulut, Bakan Selçuk’a "Açıkça ayrımcılık yapan, kin ve nefret içeren bu kitabın dağıtılması kindar ve dindar bir nesil politikanızın devam ettiğinin göstergesi midir?" diye sordu.

Kitapta, farklı düşünen insanların "sürü, şahsiyetsiz, içkici, başıbozuk, faiz sever" olarak nitelendiğini dile getiren Barut, kadın erkek eşitlinin hedef alındığını, siyasi partileri hedef alarak "öbür ve öteki" görerek cihat duygusu içinde olunması gerektiğinin öğütlendiğini söyledi.

"BİR SENDİKA NASIL BU KADAR ETKİLİ OLABİLİYOR?"

Kitabı kimin inceleyerek olur verdiğini soran Barut, “Söz konusu kitabın yukarıda örneklerini paylaştığımız duygu ve düşüncelerle öğrencilerimize olumlu ne gibi bir katkısı olacaktır? Kutuplaşmayı artıran bu kitabı eğitim paydaşları ile çocuk gelişimi uzmanları ve pedagoji bilim insanları ile değerlendirmede bulundunuz mu?” sorusuna da yanıt istedi. Kitabın dağıtımında yer alan Memur Sen’i de soran Barut, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim öğretim hayatındaki tasarruflarında bir sendika nasıl bu kadar etkili olabiliyor? Milli Eğitim Bakanlığı’nın kaç sendika, vakıf, cemiyet, tarikat, dernek ile böyle işbirliği söz konusudur? Söz konusu kitabın Adana ilimizden ve dağıtıldığı diğer illerden toplatılması yönünde bir talimatınız olacak mı?" diye sordu.

"KİTABIN İÇERİĞİNİ ONAYLIYOR MUSUNUZ?"

CHP Milletvekili Burhanettin Bulut, kitapta komünizme inanan insanların bir araya geldiği topluluğun “sürü” olarak nitelendirildiğine, kadın ve erkek eşitliğinin hayvani bir yaşayışın savunulması olarak gösterildiğine, “Kemalist ve laik zihniyetli insanların” arkasından gidenlerin “Hata yapan insanlar” olarak tanımlandığına dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Edebiyatımızın zarif ustası Cahit Zarifoğlu’nun kitabının bakanlıkça toplatılması ve yasaklanması söz konusu dahi olamaz” ifadelerini hatırlatan Bulut, “bu kitabın içeriğini onaylıyor musunuz?” diye sordu. (Adana/EVRENSEL)

Cihat övgüsü yapan kitap anaokullarında dağıtıldı mı?