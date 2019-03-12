Çevre mühendisleri hava kirliliği için uyardı

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) “Türkiye’nin Hava Kirliliği Raporu”nu açıkladı. Rapora göre, ölçüm yapılabilen istasyonların çevresinde yaşayan 60 milyon kişi ulusal değerlerin üzerinde PM10 (toz) seviyesine maruz kalıyor.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) “Türkiye’nin Hava Kirliliği Raporu”nu açıkladı. Raymar Hotel’de gerçekleşen açıklamayı, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu okudu. Bozoğlu, 2018 yılı boyunca yapılan ölçümlere göre, güvenli hava kirliliği verisinin alındığı toplam 45 ildeki istasyonların çevresinde yaşayan 60 milyon kişinin ulusal değerlerin üzerinde PM10 (toz) seviyesine maruz kaldığını dile getirdi. Havanın kirlilik durumu tespitine ilişkin önerilerde bulunan Bozoğlu, ölçüm istasyonlarının bakım ve kalibrasyonuna daha fazla önem gösterilmesi ve doğrudan akciğerleri etkileyen PM 2,5 kirletici ölçümlerinin bütün istasyonlarda yapılması gerektiğini ifade etti.

“ACİL ÖNLEMLERE İHTİYAÇ VAR”

Bozoğlu açıklamasında, Türkiye’deki hava kirliliğinin illere göre dağılımına da değindi. Kirlilik parametrelerinin tamamında sınır değeri aşan iller arasında büyükşehirlerin geldiğini belirten Bozoğlu, yoğun nüfusun yaşadığı bu illerde acil önlemlere ihtiyaç olduğunu ifade etti. Bozoğlu, PM10 (toz) kirletici verilerine göre havası en kirli illerin İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kahramanmaraş, Manisa ve Mersin olduğunu dile getirdi. PM2,5 kirletici ölçümlerine göre İstanbul, Ankara, Zonguldak, Çorum, Amasya, Sivas, Erzincan, Erzurum, Edirne, Sakarya ve Bursa’nın sınır değerlerini aşan iller olduğunu belirten Bozoğlu, İzmir dahil Türkiye’nin yarısından fazlasında ise ölçüm yapılamadığını ifade etti.

YEREL YÖNETİM ADAYLARINA ÇAĞRI

Türkiye’nin neredeyse tamamında hava kirliliği problemi yaşandığına dikkat çeken Bozoğlu, hatalı kentleşme politikalarının, kent merkezinde yeşil alanların azaltılmasının, toplu taşımanın yetersizliğinin ve ısınma amaçlı kömür tüketiminin kentlerdeki ana kirlilik unsurları olduğunu dile getirdi. Bozoğlu, hava kirliliğinin bir diğer önemli sebebinin ise termik santraller olduğuna dikkat çekerek termik santrallerin bulunduğu bölgelerdeki hava kirliliğinin artarak devam ettiğini söyledi. Yerel seçimler öncesi adaylara çağrıda bulunan Bozoğlu, “31 Mart’ta yapılacak yerel yönetim seçimlerinde hedeflerini ve projelerini açıklayan muhtar, belediye meclis üyesi ve belediye başkan adaylarının hava kirliliğine çözüm üretecek politikaları ve somut çözüm önerilerini ön plana çıkarması çözüm için önemli bir adım olacaktır” dedi.

Rapora göre, saatlik ve günlük NO2 (azot dioksit) ölçümü yapılan istasyonlara bakıldığında Türkiye’deki en kirli bölgeler şöyle: Adana-Doğankent, Amasya-Şehzade, Ankara-Çankaya, Demetevler, Sıhhiye, Artvin-Hopa, Bursa-Beyazıt, Çorum-Bahabey, Erzincan, Erzurum, İstanbul-Aksaray, Beşiktaş, Çatladıkapı, Esenler, Göztepe, Kadıköy, Kartal, Mecidiyeköy, Selimiye, Şirinevler, Ümraniye, Üsküdar, İzmir-Şirinyer.

Nox (azot oksit) verilerine göre ise en kirli iller İstanbul, Ankara, Adana, Amasya, Balıkesir, Çorum, Edirn, Erzincan, Erzurum. (Ankara/EVRENSEL)