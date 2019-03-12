SES, en az 3600 ek gösterge talebi için imzaları Meclis’e gönderdi

KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ek göstergelerinin 3600’den başlayarak kademeli olarak arttırılması için topladıkları imzaları Meclis Başkanlığı’na ve Meclis’te grubu bulunan partilere gönderdi.

27 ilden topladıkları 18 bin imzayı göndermek için İzmir Caddesi’nde bulunan PTT önünde basın açıklaması yapan SES yöneticileri, 3600 sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ek gösterge taleplerinin arkasında olduklarını vurguladı.

Açıklamayı yapan SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, 24 Haziran seçimlerinde seçim malzemesi yapılan emekçilerin ek gösterge talebinin hala yerine getirilmediğine dikkat çekerek, 100 günlük eylem programında sadece eğitim emekçilerine 3600 ek gösterge vaadinin ise ikinci 100 günlük sürenin dolmasına 11 gün kala gerçekleştirilmediğini söyledi.

Yerel seçimler yaklaşırken emekçilerin 3600 ek gösterge talebinin seçim malzemesi yapılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Kara, “18 bin sağlık ve sosyal hizmet emekçisi daha fazla vaat dinlemek istemediklerini, toplu sözleşme taleplerinin içinde yer alan, gerek çalışırken gerek emeklilikte insanca yaşayacak ücret alabilmek için ek göstergelerin derhal arttırılmasını talep ettiklerine dair dilekçelere imza atmışlardır” dedi.

Tüm siyasi partilere çağrı yapan Kara, ek gösterge rakamlarının sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda çalışan tüm emekçileri kapsayacak şekilde en az 3600 ek gösterge olacak şekilde kademeli olarak yükseltilmesini talep ettiklerini belirtti. (Ankara/EVRENSEL)

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