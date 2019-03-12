12 Mart 2019 13:06

Silopi’de bir panzer vakası daha: 9 yaşındaki çocuk tedavi altında

Silopi’de sabah okula giden 9 yaşındaki Ruken Elma’ya panzer çarptı. Tedavi altına alınan Elma’nın ayağında birkaç kırık olduğu öğrenildi.

Silopi’de bir panzer vakası daha: 9 yaşındaki çocuk tedavi altında

Fotoğraf: MA

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    Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir panzer vakası daha yaşandı. Silopi’de sabah okula giden 9 yaşındaki Ruken Elma’ya panzer çarptı. Ayağından yaralanan Elma, Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken annesi Fehime Elma, polislerden şikayetçi olduğunu söyledi.

    MA'dan Berivan Altan'ın haberine göre, bu sabah (12 Mart) erken saatlerde okula giden bir kız çocuğuna zırhlı araç çarptı. İpekyolu’nda zırhlı araç çarpması sonucunda yaralanan 9 yaşındaki Ruken Elma, Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Elma’nın ayağında birkaç kırık olduğu ve Genel Cerrahi Servisinde yatırıldığı öğrenildi.

    Fotoğraf: MA

    "KIZIM, KIZIM DİYENE KADAR ÇARPTI"

    Yaşanan olay hakkında bilgi veren Elma’nın annesi Fehime Elma, “Sabah 07.30 gibi kızımı okula gitmesi için hazırladıktan sonra evden gönderdim. Evden çıktıktan sonra cadde üzerine geçtiğinde karşıdan zırhlı aracın hızlıca geldiğini gördüm. Hatta ‘kızım gitti, kızım gitti’ diye bağırırken, panzer kızıma vurdu. 2-3 metre uzağa fırlattı. Ben koştum, yetişene kadar hastaneye kaldırdılar” dedi.

    "BENİM ÇOCUĞUMA VURMASA BAŞKASINA VURACAKTI"

    Panzerin her zaman caddeden hızlı geçtiğini söyleyen Elma, “Kimseyi görmüyor, önüne kim gelse vuruyor. Sabah olduğunu, çocukların okula gittiğini biliyorlar. Orada bir sürü çocuk vardı ve karşıdan karşıya geçiyorlardı. Benim çocuğuma vurmasa başkasına vuracaktı” diye konuştu.

    Doktorların kızını ameliyata alacağını aktaran anne Elma, “Kızımın ayağı 3-4 yerden kırılmış. Polislerden şikayetçiyim” diye belirtti. Çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

    BABASI KAYYIM TARAFINDAN İHRAÇ EDİLMİŞ

    Öte yandan çocuğun babası Süleyman Elma’nın DBP’li belediye tarafından engelli kotasından işe alındığı, kayyım atanmasıyla birlikte belediyeden ihraç edildiği öğrenildi.

    3 Mayıs 2017 tarihinde Silopi’de evlerinde uyuyan Muhammed ve Furkan Yıldırım kardeşler yaşamını yitirmişti. Davası süren soruşturmada polis tutuksuz yargılanırken, son duruşma 20 saniye sürmüştü.

    Silopi ilçesinin Yeşiltepe mahallesinde 30 Kasım 2017 tarihinde, polisler tarafından “güvenlik” gerekçesiyle yolun ortasına konulan Road Blockere (Blok Bariyer) ayağı sıkışan 10 yaşındaki Çiğdem Başak yaralanmış, soruşturması takipsizlikle sonuçlanmıştı. (HABER MERKEZİ)

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