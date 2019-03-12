12 Mart 2019 12:04

Siirt'te 10 köyde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Siirt merkez ve Eruh ilçesine bağlı 10 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Siirt'te 10 köyde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Fotoğraf: Yahya Sezgin/AA

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    Siirt merkez ve Eruh ilçesine bağlı 10 köyde düzenlenen operasyonlar nedeniyle 10 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bu sabah (12 Mart) kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre, Siirt merkez ve Eruh ilçesi kırsalında PKK'ye yönelik olduğu belirtilerek 10 Mart'ta başlatılan operasyonlar kapsamında, 10 köyde uygulanan sokağa çıkma yasağı bu sabah kaldırıldı. Operasyonların tamamlanmasıyla yasağın kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonların sona ermesiyle ilimiz merkeze bağlı Meşelidere, Kavaközü, Ormanardı ve Yokuşbağları köyleri ile Eruh ilçesine bağlı Çağlayan, Beson, Taşdirek, Kılıçkaya, Payamlı ve Bağgöze köyleri mülki sınırları içerisinde 10 Mart 2019 Pazar günü, saat 17.00'de ilan edilen sokağa çıkma yasağı 12 Mart 2019 Salı günü saat 10.00'da kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)

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