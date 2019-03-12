Buca Bağımsız Adayı Gürkan Emreoğlu: Emekçi semtlerine daha çok hizmet

Emek Partisi’nin desteklediği Buca Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Gürkan Emreoğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Buca Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Gürkan Emreoğlu, yerel yönetim anlayışını paylaşmak, Buca’nın yönetimi ile ilgili görüş ve önerileri almak için Halkevleri Buca şubesini ve Evka-1 Kadın Kültür ve Dayanışma Evi Derneği’ni (BEKEV) ziyaret etti. Emreoğlu, daha sonra Buca’nın emekçi semtlerinden olan Gediz Mahallesi'nde kahvehaneleri ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, onlardan destek istedi.

Emreoğlu, Halkevi ziyaretinde yöneticilerin görüş ve önerilerini dinledi ve halkçı belediyecilik anlayışını anlatarak desteğini istedi. Halkevi yöneticileri, halkçı ve demokratik belediyecilik anlayışına kendilerinin de katıldıklarını belirterek başarılar diledi.

HER MAHALLEYE ÜCRETSİZ KREŞ

Evka-1 Kadın Kültür ve Dayanışma Evi Derneği (BEKEV) ziyareti, dernek üyelerinin de katıldığı kalabalık bir ortamda gerçekleşti. BEKEV’in yıllardır kadın mücadelesinin içinde olmasının önemine değinen Bağımsız Başkan Adayı Emreoğlu, belediyenin olanaklarını kadınların sorunlarının çözümü için mutlaka kullanacaklarını, her mahalleye ücretsiz kreş açılabileceğini belirterek, "ilçemizin ve halkımızın sorunlarını birlikte çözeceğiz” dedi.

EMEKÇİ SEMTLERİNE DAHA ÇOK HİZMET

Emreoğlu, Buca’nın emekçi semtlerinden Gediz bölgesindeki Fırat Mahallesi'nde de kahvehane ve işyerlerini ziyaret etti. Mahalle hakına aday olma nedenini "rantçı belediyeciliğe karşı halkçı belediyeciliği uygulamak için" olarak açıklayan Emreoğlu, halkın sorunlarını temel alarak, halkı yönetime katarak, halktan yana bir belediyeciliği hayata geçirmek için aday olduğunu ifade etti. Halkın kendi ve mahallelerinin sorunlarını dile getirdiği görüşmelerde Emreoğlu, Fırat Mahallesi'ne belediye hizmetlerinin yeterince getirilmediğinin ortada olduğunu, sokakların sağlıksız ve düzensiz olduğunu ifade ederek, "Emekçiden yana bir seçeneği yaratmak için aday oldum, sizlerle birlikte yönetmek için desteğinizi istiyorum” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

İzmir’de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

EMEP'in Buca adayı Emreoğlu: Asıl karar sahibi halk meclisleri olacak

EMEP, Buca ve Bornova'da bağımsız adayları destekleyecek