Kocaeli Bağımsız Adayı Reyhan Başaran, seçim şarkısını kendisi okudu

Emek Partisi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, stüdyoya girerek seçim çalışmalarında kullanacağı şarkıyı kendisi seslendirdi.

10 Şubat tarihinde yapılan kitlesel açıklama ile adaylığını duyuran ve o günden bu yana işçi durakları, fabrika önleri, ev toplantıları, pazar gezileri, dernek, sendika ve oda ziyaretleri gerçekleştiren Başaran, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaş ile bire bir bağ kuran ve yerel yönetim anlayışını anlatan Başaran, yurttaşlardan olumlu tepkiler alıyor.

Reyhan Başaran, seçim çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanan ve sözlerini Şanar Yurdatapan’ın yazdığı "Yeter Artık" adlı şarkıyı stüdyoya girerek kendisi okudu. Seçim çalışmalarından görüntülerin yer aldığı klip ile sosyal medya hesaplarından paylaşılan şarkı, kısa sürede beğeni topladı.

Fotoğraf: Evrensel

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REYHAN BAŞARAN'IN SESLENDİRDİĞİ ŞARKININ SÖZLERİ

YETER ARTIK

Her şeye zam, her şeye zam,

Yaptığınız yeter artık...

Fakir halkın lokmasından

Çaldığınız yeter artık...

Aynı soydandır özünüz,

Yalan dolan her sözünüz,

Doymamış hâlâ gözünüz,

Yediğiniz yeter artık

Böyle gelmiş, böyle gitmez,

Ettiğiniz yeter artık...

Bu dünya zalime kalmaz,

Çektiğimiz yeter artık...

Doğarken başkaydı yerim,

Şimdi halkla beraberim,

Bu düzene son verelim,

YETER ARTIK, YETER ARTIK...

Sözü ve müziği Şanar Yurdatapan’a ait olan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran'ın seslendirdiği şarkı, Stüdyo Ankara’da kaydedildi, düzenlemeleri ise Ulaş Yaramış yaptı. (Kocaeli/EVRENSEL)