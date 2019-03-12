İşçilerden Tuzla Adayı Ali Doğan'a: Herkesten destek isteyeceğiz

Tuzla Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Ali Doğan, Emek Partisi Tuzla İlçe Başkanı Orhan Atan ve EMEP üyeleri, sabah saatlerinde Aydınlı Tepe Durağında deri ve sanayii işçilerine bildiri dağıtarak desteklerini istedi. Ardından organize sanayi bölgesinde bulunan HT Solar ve MATA fabrikaları önünde vardiya değişimi sırasında işçilerle sohbet eden Ali Doğan, işçilerin hakları için birlikte mücadele etme çağrısı yaptı. Doğan, işçilerle konuşmasında "Sendikal örgütlenme ve toplu sözleşme dönemlerinde çokça yan yana geldiğimiz siz kardeşlerimin karşısına, bu sefer sesimizi Tuzla Belediyesi Meclisine taşımak için aday olduğumu ifade etmek için geldim" dedi, aday olma sürecini ve nedenlerini işçilerle paylaştı.

Sohbet sırasında konuştuğumuz işçiler, "Ali abiyi yıllardır bizim yanımızda emek mücadelemizde görüyoruz. Sendikal örgütlülük ve toplu sözleşme sırasında yaptığımız tüm eylemlerde yanımızdaydı. Şimdi sesimiz olacak olması işçi sınıfı mücadelesi açısından bir kazanç olacak" derken Tuzla sınırlarında ikamet etmeyen işçileri ise kendi akraba eş, dostlarına Ali Doğan'a oy vermeleri için ikna edeceklerini söylediler. (Tuzla/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

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