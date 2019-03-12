Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Ali Doğan'a sanayi işçilerinden destek

Tuzla Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Ali Doğan, Emek Partisi Tuzla İlçe Başkanı Orhan Atan ve EMEP üyeleri Aydınlı Tepe Durağı'nda deri ve sanayi işçilerine bildiri dağıtarak destek istedi.

Tuzla Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Ali Doğan, organize sanayi bölgesinde bulunan HT Solar ve MATA fabrikaları önünde vardiya değişimi sırasında işçilerle sohbet etti. Doğan, işçilerle yaptığı konuşmada, "Gerek sendikal örgütlenme gerekse toplusözleşme dönemlerinde çokça yan yana geldiğimiz işçilerin karşısına, bu sefer onların sesini, Tuzla Belediyesi meclisini onların kürsüsü haline getirmek için aday oldum" dedi.

Doğan'ın sohbet ettiği işçiler, "Ali abiyi yıllardır bizim yanımızda emek mücadelemizde görüyoruz. Sendikal örgütlülük ve toplusözleşme sırasında yaptığımız tüm eylemlerde yanımızdaydı. Şimdi sesimiz olacak olması, işçi sınıfı mücadelesi açısından bir kazanç olacak" dedi. Tuzla sınırlarında ikamet etmeyen işçiler ise kendi akraba eş, dostlarına "Ali abi"ye oy vermeleri için ikna edeceklerini söyledi. (İstanbul/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

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