Avrasya'daki yangın ateşe dayanıklı kaplama kullanılmadığı için büyüdü

Trabzon Yomra'daki Avrasya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin mutfak bölümündeki yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Trabzon İtfaiye Dairesi Başkanı Fahri Kaplan'ın değerlendirmesine göre, dış cephede kullanılan straforun tutuşması yangının yayılmasına neden oldu.

AA'nın haberine göre, Avrasya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde dün (12 Mart) sabah 9.00 civarında çıkan yangının elektrik kontağından kaynaklandığı açıklandı. Öğrencilerin bir binanın nasıl yapılması gerektiğini öğrendiği sırada alevler dış cephe kaplamasına sıçradı. Yangına dayanıklı olması gereken kaplamada strafor kullanıldığı için bina adeta çıra gibi tutuştu.

YANGIN, STRAFOR NEDENİYLE YAYILMIŞ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Fahri Kaplan, "Maalesef strafor malzemesi böyledir. Kıvılcım içinde yürür. Yangın bir bölümde söndürülse bile bir başka bölümde yeniden çıkabilir." dedi.

Kaplan, yangının meydana geldiği alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın ihbarının 09.09'da ulaştığını ifade etti. Yangını dış yüzey yani strafora bağlı yangın olarak değerlendirdiklerine dikkati çeken Kaplan, şöyle devam etti: "Elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Kablo ile taşınan kıvılcımlar 6. ve 7. kattaki odalara, oradan da dış yüzeye intikal ediyor ve neticede strafor tutuşmasıyla beraber binanın kaplaması yanıyor. Can kaybı yoktur. Müdahaleyi zamanında ve yerinde yaptık şu anda soğutma çalışmalarımız da bitmiştir." dedi.

Rektör Prof. Dr. Kenan İnan ise "İyi bir tahliye gerçekleştirildi" dedi.

"PAZARTESİ DERS BAŞI YAPILACAK"

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, yangının içeriden değil dışarıdan çıktığını söyledi. Fakülte binasında yapılacak onarım çalışmalarının ardından pazartesi günü eğitime başlanacağını duyuran Yıldız, "Buradaki personelimiz olaya anında müdahale ederek öğrenci ve personelimizi kısa sürede tahliye etti. Can kaybı ve yaralanma olmadı. Şu anda bina içerisinde yer alan dersliklerde hiçbir zarar yok, alevler iç kısımlara sıçramadı. Binanın dış cephesi yandığı için dışarıda zarar var. Çatı katı dışında binamız kullanılır durumda. Bakımı pazar gününe kadar tamamlayıp pazartesi günü öğrencilerimiz eğitimlerine devam edecekler. Bizim için önemli olan cana zarar gelmemesi, binadaki zararlar onarılır" dedi.

TAHLİYE İLE ÖVÜNDÜ

Yangına hızlı şekilde müdahale edilmesiyle övünen Yıldız, "Yangın bina içerisinde olmadı, dışında oldu. Elektrik kontağından olduğu ifade ediliyor ama kesinlikle doğru değil. Elektrik panolarımız sapa sağlam. Raporlar düzenleniyor, onları görmekte fayda var. Birisi bir ateş mi yaktı, yerde tiner mi vardı bilemiyorum ama belli ki yangını hızlandıracak bir şey olmuş. Bina içerisinde eğitime engel hiçbir durum yok. Diğer yerleşkelerimizde de eğitime devam edebiliriz ama öğrencilerimiz ve hocalarımızla görüştük. Morallerinin bozuk olduğunu ve dinlenmek istediklerini belirttiler. Bu çalışmaları kısa sürede tamamlayıp öğrencilerimiz eğitime devam edecek, herhangi bir aksama olmayacak. Tahliyemiz Türkiye’de herhalde örnek bir tahliye oldu. Koca bina 5 dakika içerisinde boşaldı. Duman görüldüğü anda müdahale edildi. Kurtarma ekibi olsa bu kadar hızlı boşaltılamazdı. Üniversite olmanın avantajı bu" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA