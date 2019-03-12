Öğrencilerden Nilüfer Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Eren Öner'e destek

Nilüfer Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Eren Öner, yaşadığı ve okuduğu Uludağ Üniversitesinin bulunduğu Görükle Mahallesi'nde parkta oturan gençlerle ve mahalle esnafıyla sohbet etti. Öner'in görüştüğü öğrenciler, kendileri gibi öğrenci olan adaya destek vereceklerini söyledi.

Nilüfer Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Eren Öner, Görükle Mahallesi'nde seçim çalışmasını sürdürdü. Neden aday olduğunu anlatarak seçim bildirgesini dağıtan Öner, "Uludağ Üniversitesi öğrencisiyim. Nilüfer’de yaşayan, çalışan, okuyan bütün gençlerin adayıyım. Gençlerin yerel yönetimlerde sözü, sesi olmak için adayım" diyerek kendisini anlattı. Esnaftan ve gençlerden destek beklediğini belirten Öner, halkçı belediyeciliğin halk meclisleri ve örgütlü halk kitleleri olmadan yapılamayacağını anlattı. Öner, gençlerin bu meclislerde ve yönetim organlarında yer alması gerektiğini söyledi.

ÖĞRENCİLERDEN DESTEK

Öner'in seslendiği, sohbet ettiği öğrenciler ise mevcut ittifaklar ve siyasi partilerin rant siyasetinden bıktıklarını bu nedenle kendileri gibi öğrenci olan adaya destek vereceklerini söyledi. "Keşke daha fazla genç aday, içimizden adaylar çıksa ama gençler bu tarz bir siyasetten kaçıyor ve uzak durmaya çalışıyor." diyen öğrenciler, Öner’in başarılı olması için destekleyeceklerini söyledi.

Görükle esnafıyla da sohbet eden Öner, demokratik halkçı belediyecilik ilkelerinden bahsederek esnaftan da desteklerini istedi. (Bursa/EVRENSEL)

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