Duterte, 8 Mart etkinliğinde kadınlara hakaret etti

Filipinler’in skandal çıkışlarıyla tanınan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte kadınlara hakaret etti.

Neredeyse tamamı kadın olan asker ve polislerin önünde konuşan Duterte, kendisini sürekli eleştirdikleri gerekçesiyle kadınlara “Fahişeler”, “Çılgınlar” gibi sözlerle saldırdı ve “Beni ifade özgürlüğümden mahrum bırakıyorlar” dedi.

“Kadınları çok severim. Bu yüzden iki eşim var, bu benim kadınları çok sevdiğimi gösteriyor” diyen Duterte’nin sözleri çoğunlukla sessizlikle karşılandı.

Sürekli cinsiyetçi açıklamalarıyla gündeme gelen Duterte, geçtiğimiz yıl askerlere komünist kadın isyancıları vajinalarından vurmalarını söylemesi sonrası “Maço-faşist” ilan edilmişti. Duterte, 2016’daki seçim kampanyasında 1989’daki bir cezaevi isyanı sırasında ölen Avustralyalı bir misyonerin diğer mahkumların tecavüzüne uğraması hakkında “Keşke benim de böyle bir şansım olsaydı” demişti. Duterte geçtiğimiz yıl sahnede olduğu sırada evli bir kadın destekçisini tutarak dudağından öpmüştü. (DIŞ HABERLER)

Duterte: İsa olsaydım, gökten yıldırım yağdırır çarmıhtan kurtulurdum