Ahmet Kaya'nın hayatı film oluyor: AHMEDO İki Gözüm

Paris’teki sürgün hayatı sırasında 43 yaşında hayata gözlerini yuman Ahmet Kaya'nın hayatı, 'AHMEDO İki Gözüm' filmiyle beyaz perdeye taşınıyor. Türkiye, Almanya ve İsviçre ortak yapımı filmin yönetmenliğini Ahmet Adnan Osman Shanaz ile Arafat Rüzgar üstleniyor.

Medyaradar'ın haberine göre yapımcılığını 7. Sanat Sinema, Ökkeş Sevimli, Arafat Rüzgar ve Eşref Bukan'ın yaptığı filmde Ahmet Kaya'nın hayatındaki önemli olaylar izleyiciye sunulacak. "Kimler Ahmet Kaya'yı hedef aldı?", "Neden Ahmet Kaya?", "Ahmet Kaya Paris'te neler yaşadı?", "Ahmet Kaya vatan hasreti çekerken başka hangi acıları yaşadı?" gibi pek sorunun cevabı filmde yer alacak.

Senaristliğini Gönül Aktürk'ün yaptığı filmde Ahmet Kaya rolünü kimin oynadığı açıklanmadı. Filmin setinde fotoğraf çekilmesine dahi izin verilmediği aktarılıyor.

Çekimleri Malatya, İstanbul ve Paris'te yapılacak film, 16 Kasım 2019'da Türkiye ve 27 ayrı ülkede aynı anda vizyona girecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Ahmet Kaya'nın hayatı 'Hep Sonradan' oyunuyla sahneye taşındı