İhraç edilen 58 polis hakkında gözaltı kararı
"FETÖ" soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 58 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
Fotoğraf: DHA
Adana merkezli 8 ilde, "FETÖ" soruşturması kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen 58 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 58 şüpheliye yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi.
Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre tespit edilen adreslerde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, aramalar yapıldı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen bazı şüpheliler emniyete götürüldü. (HABER MERKEZİ)
‘Beka cephesi’nin doping ilacı din istismarcılığı!
İktidarın üslubunun örtemeyeceği ekonomik gerçek: Son 10 yılın en sert fırtınası
AKP’nin durumu bataktaki ekonomi gibi
Amedspor ne yapsın?
Haksız (mı) rekabet
Ermeni fobisi
12 Martlar asla unutulmamalı
İki konu bir de sav söz