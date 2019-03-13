Batman'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Batman’da her parti kendi adayı ile giriyor. Halkların Demokratik Partisi'nin yüzde 63.45 birinci parti olduğu kentte Batman Belediyesi Eş Başkan adayı Sabri Özdemir'in adaylık başvurusu reddedildi. Özdemir’in aday olamaması üzerine Dr. Mehmet Demir aday gösterildi.

AKP’nin 2018 yerel seçimlerinde yüzde 23.86 aldığı kentte kazanması muhtemel görünmüyor.

İçişleri Bakanlığı’nın 11 Eylül 2016 tarihinde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kayyım atadığı pek çok DBP’li belediyeden biri, Batman Belediyesi oldu. Görevlerinden alınan Eş başkanlar Sabri Özdemir ve Gülistan Akel’in yerine Vali Yardımcısı Şevket Aksoy kayyım olarak atandı. Kayyım ataması sonrası birçok memur ve işçinin yine KHK ile ihraç edildiği belediye, 2 yılda borç batağına sokuldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Eylül 2018 Borç Yönetimi Raporu’na göre, kayyım atanan Batman Belediyesi’nin borcu, 2 yılda 66 milyon TL’den 131 milyon TL’ye yükseldi. Belediyede yine Sayıştay denetçilerince yapılan incelemeler neticesinde de birçok usulsüzlük tespit edilip, raporlandı.

Sayıştay raporunda yer bulan bilgilere göre, belediyenin 2017 yılına ait kayıtlı taşınmazlarının listesi ile kurumun kendi tuttuğu taşınmaz listelerinin yanı sıra 2017 yılında edinilen gayrimenkullerin muhasebeleştirme işlemlerine dair yapılan incelenmelerde kimi muhasebe kayıtlarının tutulmadığı yer aldı.

Öte yandan Batman'da Ilısu Barajı nedeniyle sular altında bırakılmak istenen 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf'te yıkım sürüyor. UNESCO'nun tüm kriterlerini yerine getirmesine rağmen hükümet düzeyinde bir başvuru olmadığı için Dünya Mirası Listesi'ne alınmayan kentte, tarih betona gömülüyor.

Kayyım, Batman Belediyesini iki kat borçlandırdı

Hasankeyf'te tarihi kale duvarları betonla kaplanıyor

SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

HDP: Mehmet Demir

AKP: Murat Güneştekin

CHP: Enver Erdem

MHP: Hayrettin Bektaş

İYİ Parti: Abdullah Balcı

SP: İlhami Işık

BTP: Mehmet Şükrü Elbay

TKP: Hüseyin Kanariz

DP: Sevinç Sarıahmetoğlu

DSP: Muazzez Güvenbaş

Bağımsız aday: Mehmet Feyyaz Ekmen

BATMAN’DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ BATMAN SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU BATMAN SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ BATMAN SONUÇLARI

31 Mart yerel seçimleri öncesi 'hayali seçmen' vakaları

2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi

CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları

HDP'nin 2019 yerel seçim adaylarının tam listesi

İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi