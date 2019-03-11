Şırnak'ta belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

HDP'nin yıllardır birinci parti olduğu bölge illerinden Şırnak, kayyım atanan kentlerden biri. 2018 seçimlerinde yüzde 70 civarında oya sahip olan HDP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Şırnak Belediye Başkan adayları Nurcan Altürk ve Hişyar Uysal oldu. AKP'nin ikinci parti olduğu kentte, AKP'nin adayı Mehmet Yarka oldu. MHP ittifak kapsamında AKP'nin adayını destekleyecek. CHP Osman Can ile, Saadet Partisi ise Orhan Ürün ile seçime girecek.

Şırnak, Cizre, Silopi, Sur, Nusaybin, Yüksekova, İdil ve birçok bölge kentinde 2015 yılında ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının en ağırı Şırnak’ta yaşandı. Cizre’de 14 Aralık 2015 tarihinde ilan edilen 79 günlük sokağa çıkma yasağının devam ettiği 7 Şubat 2016’da, 137 kişi mahsur kaldıkları 3 binanın bodrum katında yaşamını yitirdi.

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Şırnak merkezde 14 Mart 2016 tarihinde ilan edilen 8 aylık sokağa çıkma yasağı sonrasında kent adeta yıkıma uğradı. Mahallelerde TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortaklığıyla yapımına başlanılan 6 bin 731 konut ve bin iş yerinin ne zaman hak sahiplerine teslim edileceği konusu belirsizliğini koruyor. Son olarak, 300 civarında konuta ilişkin 28 Ocak'ta yapılacak kura, "teknik aksaklıklar" gerekçe gösterilerek, belirsiz bir tarihe ertelendi. Bunun yanı sıra, teslimatı yapılacak konutlar için de, hak sahiplerinden "ortak alan" adı altında metrekare başına bin 170 TL istenmişti.

Sayıştay’ın 2017 mali tabloları raporu da kayyım atanan Şırnak Belediyesinin taşınmazlara ilişkin kaydın tutulmadığını ortaya koymuştu. Takas edilen mallar için ilgili muhasebe kayıtlarının yapılmadığı dile getirilen raporda mülkiyeti belediyeye ait bazı taşınmazlar takas edilmiş, ancak yapılan incelemede ne edinilen ne de takas olarak verilen taşınmazlara ilişkin hesabın kullanılmadığı görülmüştü.

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HDP’nin kayyım atanan belediyelerin öncesini ve sonrasını verilerle derlediği “Kayyım Raporu”nda Şırnak’a dair şu bilgiler yer aldı: “25 Şubat 2017 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesindeki eski milletvekili Orhan Doğan’ın heykeli ile saat kulesi, kayyım Ahmet Adanur’un talimatı üzerine kepçelerle yıkıldı. 2 Şubat 2017 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde belediye tarafından yaptırılan ve kreş ve taziye evi olarak hizmet veren Cudi Taziye Evi belediyeye atanan kayyım tarafından yıktırıldı. Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçesinde kapatılan kadın müdürlüklerine ait mekanlar AKP Kadın Kolları başkanlarına tahsis edilmiş, kuran kursu ve dikiş kursuna dönüştürülmüştür.”

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Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin kayyımların atandığı illerde yaptığı anket sonuçlarına göre ise Şırnak’ta katılımcıların yüzde 56,9’u HDP, yüzde 32,15’i AKP, yüzde 1,7’si CHP, yüzde 2,2’si MHP derken, yüzde 7,05’i diğerleri (Kararsızlar ve başka aday/parti tercihleri toplamı) olarak kaydedildi. Şırnak’ta, HDP’yle AKP arasındaki fark yüzde 24,75 olarak tespit edildi.

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Seçmen listelerinin askıya çıkarılmasının ardından 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde 32 bin 259 seçmen sayısı bulunan Şırnak kent merkezinde, seçmen sayısının 5 bin 616’lık bir artışla 37 bin 875’e yükseldiği görülmüş söz konusu artış içerisinde yer alan 3 bin 500’ü aşkın yeni seçmenin nüfusa kayıtlı oldukları yerlerin genelde batı illeri olması dikkat çekmişti.

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SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

HDP: Hişyar Uysal

AKP: Mehmet Yarka (Cumhur İttifakı)

CHP: Osman Can

SP: Orhan Ürün

ŞIRNAK’TA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ ŞIRNAK SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU ŞIRNAK SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ ŞIRNAK SONUÇLARI

Şırnak Belediyesi, kayyımlar, icraatları...

2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi

CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları

HDP'nin 2019 yerel seçim adaylarının tam listesi

İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi