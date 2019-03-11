Adalar'da yerel yönetim paneli: Tabandan demokrasi için başlangıç adım

Adalar Demokrasi Meclisi, 9 Mart’ta Büyükada’da düzenlediği “Nasıl Bir Yerel Yönetim?” başlıklı “Dertleşelim, Çareleşelim” forumunu yazan Merve Erol İstanbul’un dört adasında örgütlenecek mahalle meclislerinin muhtarlarla ilişki içinde belediye meclisiyle, komisyonlarıyla sürekli irtibat halinde olması gerekliliğine dikkat çekti.

Erol’un yazısından bir bölüm şöyle:

Adalar Demokrasi Meclisi, düzenlediği “Nasıl Bir Yerel Yönetim?” başlıklı “Dertleşelim, Çareleşelim” forumunda kritik sorular sordu, çare üretecek mekanizmalar ve vasıtalar önerdi, bir de bildirge yayınladı.

Erdem Gül’ün adaylığı Adalar’da zaten bir tartışma konusu. Birçok CHP’li Gül’ün adaylığı tabana sorulmadan –önseçim çoktandır bir hülya– Ankara’dan belirlendiği için kırgın. Öte yandan, DSP’nin bu ilçede de Coşkun Özden’le devreye girişi ve saray ittifakının AKP’li adayı Özlem Vural dikkate alındığında, anamuhalefet partisinin Adalar’ı kazanmasının o kadar da kolay olmadığı görülüyor.

Coşkun Özden bir parantezi hak ediyor. ANAP adayı olarak yürüttüğü keskin bir anti-AKP kampanyasıyla kazandığı 2005 seçimlerinden bir ay sonra AKP’ye geçen, dört yıllık belediye başkanlığının ardından, 2009’da AKP adayı olarak kaybeden Özden, şimdi DSP adına yarışıyor.

Parantezi kapayalım, “Nasıl Bir Yerel Yönetim?” forumuna dönelim. Adalar’ın Türkiye’den bağımsız olmadığını, önce “yangını söndürmek” gerektiğini ifade eden Erdem Gül ve CHP’nin belediye meclisi adayları, böylece Adalar Demokrasi Meclisi’nin önerilerini de en azından şimdilik seçim sonrasına bırakmış oldular. Buna mukabil, yazılı bir taahhütnamenin imzalanması da bir kısım Adalılar tarafından talep edildi.

2009’da CHP’li aday Mustafa Farsakoğlu böyle bir taahhütnameyi âlâyıvâlâ ile imzalamıştı. Sonra? Eski hamam eski tas tabii.

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