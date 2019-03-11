Cezayir'de Buteflika adaylığını geri çekti, seçimler ertelendi

Cezayir'de halkın tepkisi ve örgütlenen grevler geri adım attırdı, Buteflika cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini belirtti. Buteflika, ulusal konferansın ardından bağımsız ulusal seçim komisyonunun gözetiminde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağını, söz konusu seçim komisyonunun görev süresi ve çalışma şeklinin özel bir yasa doğrultusunda belirleneceğini ifade etti. Buteflika ayıca 2016'daki anayasal düzenlemeler çerçevesinde oluşturulan Bağımsız Seçim Denetim Komisyonu Başkanı ve üyelerinin görevine son verdi. Buteflika'nın açıklamasının ardından Başbakan Ahmed Uyahya istifa etti.

"KAPSAMLI DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK"

Buteflika, görüşlerini ifade etmek için gösterileri tercih eden halk kitlelerini anladığını ve bu gösterileri barışçıl olarak gördüğünü ifade etti. Gençlerin gelecekleriyle ilgili duyduğu endişe ve arzuları ifade etmek için kendisine verdiği mesajı aldığını kaydeden Buteflika, yeni bir sistem inşa edilmesi projesinin zihinlerde oluşturduğu şüpheyi gidermek için daha fazla açıklama gerektiğinin farkında olduğunu, bu projenin toplumun her kesimi tarafından benimsenmesi için gerekli koşulların hazırlanması gerektiğini kaydetti.

"Halk önünde ettiği yemine vefalı olmak ve ulusal çıkarları öncelemek adına" bir dizi karar aldığını açıklayan Buteflika, hükümette "kapsamlı değişiklikler" yapılacağını ve referanduma sunulacak yeni bir anayasa formülü oluşturmak için çeşitli sektörleri kapsayan bir diyalog başlatılacağını aktardı.

Cezayir'in tarihinin hassas bir döneminden geçtiğine dikkati çeken Buteflika, "Beşinci dönem söz konusu değil. Böyle bir talepte bulunmayı asla düşünmedim. Zira sağlığım ve yaşım Cezayir halkına karşı son görevimi yerine getirmekten başka bir şeye izin vermiyor" ifadelerini kullandı.

"18 Nisan'da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmayacak" ifadesini kullanan Buteflika, bunun amacının, mevcut durumun yanlış yorumlara neden olmaması ve yönetimin nesilden nesle el değiştirmesinin gerekliliği konusunda kendisine yöneltilen ısrarcı talebe cevap vermek olduğunu belirtti.

Bağımsız ve kapsayıcı ulusal konferansın, yeni sistemin temellerinin atılacağı reformları görüşmek ve kabul etmek için gerekli yetkilerle donanmış bir heyetten oluşacağını belirten Buteflika, çalışmalarını özgür bir ortamda yapacak heyetin toplumun her kesimini temsil edeceği ve 2019 sona ermeden önce görevini bitirme konusunda özen göstereceğini kaydetti.

ULUSAL KONFERANSIN ARDINDAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ YAPILACAK

Buteflika, ulusal konferansın ardından bağımsız ulusal seçim komisyonunun gözetiminde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağını, söz konusu seçim komisyonunun görev süresi ve çalışma şeklinin özel bir yasa doğrultusunda belirleneceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin şeffaf ve özgür bir ortamda yapılmasına katkı sağlamak adına ulusal konferansın unsurları tarafından desteklenecek ulusal teknokrat hükümeti kurulacağını belirten Buteflika, söz konusu hükümetin kamu kurumları ve güvenliğin idaresinden sorumlu olacağını, bağımsız seçim komisyonuna da yardımda bulunacağını vurguladı.

Buteflika, açıklamasını "Allah bana ömür verirse cumhurbaşkanlığı görev ve yetkilerini halkın özgür bir şekilde seçeceği yeni cumhurbaşkanına devredeceğime söz veriyorum" şeklinde tamamladı.

BAŞKENTTE SEVİNÇ GÖSTERİSİ

Fotoğraf: Farouk Batiche/AA

Buteflika’nın 5. dönem adaylığını geri çektiğini ve Cezayir siyasi sisteminde yenilik yapmak için adımlar atacağını açıklamasının ardından, başkent Cezayir'de toplanan bir grup sevinç gösterisinde bulundu.

Fotoğraf: Farouk Batiche/AA

BAŞBAKAN AHMED UYAHYA İSTİFA ETTİ

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Buteflika'nın açıklamasının ardından Başbakan Ahmed Uyahya istifa etti.

Haberde, Buteflika'nın Uyahya'nın yerine Cezayir İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi'yi, Başbakan yardımcılığı görevine ise eski Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'yı atadığı aktarıldı.

BAĞIMSIZ SEÇİM DENETİM KOMİSYONU BAŞKANI VE ÜYELERİNİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Buteflika, 2016'daki anayasal düzenlemeler çerçevesinde oluşturulan Bağımsız Seçim Denetim Komisyonu Başkanı ve üyelerinin görevine son verdi.

Cezayir haber ajansı APS'ye göre, 18 Nisan'daki seçimlerin yapılmayacağını ve 5. dönem adaylıktan çekildiğini açıklayan Buteflika, Bağımsız Seçim Denetim Komisyonu Başkanı Abdulvehhab Derbal ile komisyon üyelerinin görevine son veren bir kararnameye imza attı. Komisyon bu kararnameyle feshedilmiş oldu.

BUTEFLİKA KARŞITI GREV CEPHESİ GENİŞLİYOR

Öte yandan ülkede Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı dün başlayan grev dalgası büyürken, başkentin çeşitli bölgelerinde öğrenciler de protesto eylemlerine devam ediyor.

Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı düzenlenen protesto faaliyetleri kapsamında Cezayir'in doğusundaki Jijel eyaletinde yer alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şirketi tarafından yönetilen Djen Djen Limanı işçileri greve başladı.

Rıhtımda toplanan işçiler Buteflika'nın adaylığına tepki gösteren pankartlar taşıdı. Grev nedeniyle limandaki yükleme ve boşaltma işlemlerinin tamamı durdu.

Aynı vilayete bağlı Mila kentinde yer alan Katarlı bir şirketin ortak olduğu Bellera Fabrikası işçileri de greve gitti. Fabrikada sadece yabancı uyruklu işçiler çalışmaya ara vermedi.

Ülkenin doğu sahilinde yer alan Annaba kentinde ülkenin en büyük demir-çelik fabrikası El-Hicar, Buteflika aleyhindeki grev sebebiyle üretimin tamamen durduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Buteflika'ya yakınlığıyla bilinen En-Nehar televizyon kanalının haberine göre, Tunus sınırına yakın Tebessa ilinden gelen demir ham maddesinin demir yolu işçilerinin başlattığı grev nedeniyle kente ulaşmadı ve fabrikada üretim bu nedenle durdu.

ÖĞRENCİ EYLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Başkent Cezayir'de çok sayıda lise öğrencisi de Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etmek için Merkez Postane Meydanı'nda bir araya geldi.

Başkentin doğusundaki Bab ez-Zuvvar bölgesinde lise öğrencilerinin düzenlediği gösteriye, Ed-Derek adı verilen jandarma güçleri müdahale etti, protestocuların ilerlediği yolu kapattı.

Ayrıca başkentin batı banliyösündeki Ayn Beniyan ve Zeralda ile kentin doğu banliyösündeki Burc el-Bahri ve Dergane'de öğrenciler Buteflika'nın adaylığını protesto etti.

GREVLER ÖNCEKİ GÜN BAŞLADI

Sosyal paylaşım platformlarında yayılan grev çağrısının ardından önceki gün başkent Cezayir'in de aralarında bulunduğu pek çok kentteki dükkanlar, toplu taşıma araçları ve okullarda kısmi greve gidilmişti. Cezayir banliyö treninin doğu, batı ve güney hatlarında da seferler yapılmazken Cezayir, Bicaye ve Annabe Limanlarının işçileri de greve katılanlar arasında yer almıştı.

Cezayir Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı dün, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için üniversitelerde daha önce 21 Mart-5 Nisan olarak belirlenen bahar tatilinin 10 Mart- 4 Nisan'a çekilmesine, yaz tatilinin de 4 Temmuz yerine 11 Temmuz'a ertelenmesine karar verildiğini açıklamıştı.

BUTEFLİKA'NIN TARTIŞMALARA NEDEN OLAN ADAYLIĞI

Fotoğraf: Bendaoud ain youcef/Wikimedia Commons

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ererken, Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu. (DIŞ HABERLER)

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