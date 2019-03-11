Mine Söğüt yeni kitabı Gergedan’ı anlattı

Gazeteci-Yazar Mine Söğüt’ün yeni kitabı, “Gergedan Büyük Küfür Kitabı” raflarda yerini aldı. Gerilimli bir dille zihni harekete geçiren öykülerin yer aldığı kitap, güncel olaylara ve yaşadığımız günlere getirdiği bakış açısıyla okurunu derinden sarsıyor. Yapı Kredi Yayınlarından çıkan kitap ismini, Tiyatro Yazarı Eugène Ionesco’nun 1930’larda Avrupa’da yükselen faşizmi anlattığı “Gergedanlar” adlı oyunundan alıyor.

Mine Söğüt, yeni kitabını Mezopotamya Ajansına anlattı. Söğüt, “Kitabın içindeki hikayeler, belki okur bu soruyu kendine sorar ve cevabını aramak üzere düşünsel anlamda eleştirel bir yolculuğa çıkar umuduyla yazıldı” ifadelerini kullandı.

ÖYKÜLERDEKİ METAFORİK ANLATIMLAR

Yazar kadın cinayetlerine dikkat çekilen kitabında kedi, köpek, kuş gibi hayvan metaforunu kullanıyor. Bunların daha çok iktidar ve iktidarın yol açtığı mağduriyetleri anlatırken kullandığı metaforlar olduğunu söyleyen Söğüt, “Gücü tanımlayışımız ve güce tanıdığımız haklarla aslında nasıl bir hak ihlalini onayladığımız üzerine düşünürken, hayvan halleri masumiyeti simgeleyen güçlü bir enstrüman olabiliyor” dedi.

Kitaptaki hikayelerde annelerin, çocuklarının yaşadıklarına izleyici konumda kalmasını ise Söğüt, “Anneler ya da kadınlar, hatta babalar ve erkekler neden hep susuyorlar? Onların tekil izleyiciliği ve pasifliği toplumların kalabalık izleyiciliği ve pasifliğiyle göbekten birbirine bağlı. Bize verilen rolleri olduğu gibi kanıksadığımız anda yerimiz bellidir. İzleyicisiyizdir her şeyin, en itiraz edesimiz gelen şeyin bile” cümleleriyle açıkladı. (KÜLTÜR SERVİSİ)