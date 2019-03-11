Uluslararası Af Örgütü Kavala ve Aksakoğlu için kampanya başlattı

Uluslararası Af Örgütü, Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu’nun serbest bırakılması ve Gezi direnişi ile ilgili 16 kişi hakkındaki suçlamaların düşürülmesi için acil eylem kampanyası başlattı.

Mahkemenin 4 Mart’ta kabul ettiği iddianame uyarınca Kavala, Aksakoğlu ve diğer önde gelen 14 kişi 2013’teki Gezi Parkı protestolarını ‘yönlendirdikleri’ iddiasıyla ‘hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs’le suçlanıyor.

Acil eylem kampanyası, söz konusu iddianamenin mesnetsiz suçlamalarla dolu olduğunu belirtiyor; aynı zamanda 16 aydır tutuklu olan Kavala ile 4 aydır tutuklu olan Aksakoğlu’nun gerçek dışı suçlamalarla özgürlüklerinden keyfi olarak yoksun bırakıldığını kaydediyor.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e hitap eden acil eylem metninde şu ifadeler yer alıyor:

“Sayın Adalet Bakanı,

Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu ile diğer önde gelen 14 sivil toplum aktörü hakkında hazırlanan ve sivil toplum aktörlerini 2013’teki Gezi Parkı protestoları sırasında ‘‘hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek” ile suçlayan iddianamenin 4 Mart’ta İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinden ötürü derin kaygı duyuyorum.

Gezi Parkı protestolarının temel karakteri barışçıldı ve söz konusu iddianamede ismi geçen kişilerden hiçbirini şiddet eylemleriyle veya toplumsal kargaşayla ilişkilendirebilecek güvenilir bir kanıt sunulmadı. Bu iddianame, Gezi Parkı protestolarının tarihini yeniden yazmayı ve Türkiye’nin önde gelen sivil toplum aktörlerini susturmayı hedefleyen mesnetsiz suçlamalarla doludur. Suçlanan kişiler kendilerine yöneltilen asılsız suçlamalarla mahkum edildikleri takdirde, şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirler.

Osman Kavala halihazırda 16 aydan uzun bir süredir, Yiğit Aksakoğlu ise yaklaşık dört aydır bu gerçek dışı iddialar nedeniyle tutuklu yargılanıyor ve bu durum, Kavala ile Aksakoğlu’nun özgürlüklerinden keyfi olarak yoksun bırakıldığı anlamına geliyor. İddianamenin kabul edilmesi, hem savcılık hem de mahkeme tarafından yargılamanın başlaması için ilgili tüm delillerin toplandığına kanaat getirildiğini gösteriyor ve Osman Kavala ile Yiğit Aksakoğlu’nun süregelen tutukluluk hallerinin keyfiliğini ortaya koyuyor.

Bu nedenle, size, Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu’nun derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması ve 16 sivil toplum aktörüne yöneltilen tüm suçlamaların düşürülmesi için yetki sınırlarınız içinde mümkün olan tüm adımları atma çağrısında bulunuyorum.” (HABER MERKEZİ)

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