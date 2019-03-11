11 Mart 2019 20:05

Fındıklı’da HES protestosu: Ankara’dan çıkacak kararı tanımıyoruz

Fındıklı halkı, Arılı Deresi üzerinde kurulmak istenen HES’e ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yapılan toplantıyı protesto etti.

Fındıklı’da HES protestosu: Ankara’dan çıkacak kararı tanımıyoruz

Fotoğraf: Evrensel

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    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Rize’nin Fındıklı ilçesi Arılı Deresi üzerinde, 'PAR-EN Elektrik Üretim' şirketi tarafından yapılması planlanan Hayat Hidroelektrik Santrali Projesi (HES) ile ilgili 11 Mart Pazartesi günü İDK Toplantısı yapılacağını duyurmuştu.

    Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan Fındıklı halkı, Ankara’da yapılan toplantıyı protesto etti. Eylemde sık sık “Direne direne kazanacağız”, “Dereler özgürdür özgür akacak” sloganları atıldı.

    Ahmet Ali Kutluata’nın şiirlerinin ardından açıklama yapan Fındıklı Dereleri Koruma Platformu üyesi Avni Ertaş, İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nun ÇED raporundaki eksiklerden dolayı şirkete bir yıl daha süre tanıdığını söyledi.

    “İster Ankara’da, ister İstanbul’da isterlerse bir de Samsun’da toplantı yapsınlar, Fındıklı’nın geleceğine Fındıklı Halkı karar verecektir” diyen Ertaş, Fındıklı’nın yalnız HES tehlikesi altında değil, maden, dere ıslah çalışmaları ve yeşil yol projeleriyle de tehlikede olduğunu, Çağlayan ve Arılı Derelerini kurtaracak olanın halkın dik duruşu olduğunu söyledi.

    Ertaş, “Bakanlıkta İDK toplantısı yapıldı. 629 sayfalı rapor 1 saat içerinden incelenmiş ve raporun içerisinde bazı eksikliler varmış. SİT alanı olduğunun farkında değillermiş. Orman Bakanlığı'ndan belge eksikmiş. Vadilerde toplantı yapamayanlar bugün Ankara’da toplantı yapmak zorunda kaldılar” dedi.

    Fotoğraf: Evrensel

    Fındıklı Derelerini Koruma Platformu sözcüsü Hüseyin Acar ise, “Bizi hukuka davet edenler, hukuksuz işlem yapmaya devam ediyorlar. Çevre Bakanlığı Ankara’da toplantı yaparak Fındıklı için karar verilecek. Fındıklı’yı ilgilendiren karar oradan verilmez. Oradan çıkacak kararları tanımıyoruz. Kararı Fındıklılar verecektir. Masa başı oyunlarına hiçbir zaman fırsat vermedik yine vermiyoruz” dedi.

    Acar, 13 yıldır onurlu bir duruş sergileyen Fındıklı halkının destan yazdığını ve yazmaya devam edeceğini, bu direnişin tarihe altın harflerle geçeceğini söyledi. (Fındıklı/EVRENSEL)

    Fotoğraf: Evrensel

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