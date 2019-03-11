11 Mart 2019 20:00
Son Güncellenme Tarihi: 12 Mart 2019 07:27

Venezuela'da elektrik kesintisi 5 gündür sürüyor, resmi tatil uzatıldı

Venezuela’da perşembe akşamı başlayan ve hâlâ birçok yerde devam eden elektrik kesintisi nedeniyle ilan edilen resmi tatil bugün de sürecek.

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Venezuela'da elektrik kesintisi 5 gündür sürüyor, resmi tatil uzatıldı

Fotoğraf: AA

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    Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, Venezuela devlet televizyonu VTV’de yaptığı açıklamada, 5’inci gününe giren elektrik kesintisine ilişkin çalışmalarda ilerleme kaydettiklerini ancak resmi tatilin bugün de uygulanacağını duyurdu.

    Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun aldığı karar gereği, elektrik kesintileri nedeniyle ilk, orta, lise ve dengi okullar ile üniversitelerde ders yapılmayacak, devlet daireleri, fabrikalar ve alışveriş merkezleri hizmet vermeyecek.

    "ELEKTRİK SİTEMİNE 5 SALDIRI GERÇEKLEŞTİ"

    Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, kesintinin başladığı perşembe gününden bu yana elektrik sistemine 5 saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

    Rodriguez, saldırıların niteliğine ilişkin detay vermedi.

    İÇME SUYU SIKINTISI YAŞANIYOR

    Önemli bir bölümüne dün elektrik verilmeye başlanan başkent Caracas’ın birçok mahallesi, kentteki aktarma istasyonlarından birinde günün ilk saatlerinde meydana gelen patlamayla birlikte yeniden karanlığa gömüldü.

    Elektrik kesintileri nedeniyle birçok mahallede şebeke suyu hizmeti verilemezken Caracaslılar, park ve yeşil alanların yanı sıra dere gibi doğal kaynaklardan elde ettikleri veya arızalı borulardan sızan suyu, bidonlarla evlerine taşıyor.

    Başkentin bazı noktalarındaki otoyollarda cep telefonlarının sinyal alabildiği noktalarda uzun araç kuyrukları oluşuyor.

    ZENGİNLER OTELLERE AKIN EDİYOR

    Öte yandan kesintinin başladığı perşembeden bu yana kentteki otellerde doluluk yaşanıyor. Maddi durumu iyi olanlar otellere akın ediyor. Öte yandan evlerinde makineye bağlı hastaları olanlar da otellerde yer bulmaya çalışıyor.

    Kentteki oteller zincirinden biri ise patlamadan ötürü, yüzlerce müşterisini tahliye ederek hizmeti sonlandırdı.

    GUAİDO HALKI SOKAĞA ÇAĞIRDI

    Venezuela muhalefeti, ülkede perşembe günü başlayan ve birçok yerde devam eden elektrik kesintilerini protesto edecek.

    kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Ulusal Meclis’teki (AN) konuşmasında, elektrik kesintisi nedeniyle Venezuela halkını sokağa çağırdı.

    Sokakta kalmaya devam edilirse “devlet başkanlığı gasbının” bitirileceğini savunan Guaido, bugün saat 15.00’te tüm Venezuelalıların, bulundukları en yakın bulvara çıkmasını istedi.

    AN, “ULUSAL ACİL DURUM" İLAN ETTİ

    Öte yandan hükümet tarafından tanınmayan ve devlet nezdinde bir yaptırım gücü bulunmayan AN’de dün görüşülen ve 30 gün sürecek “Ulusal Acil Durum” kararnamesi kabul edildi.

    Kararnamede elektrik kesintisinin giderilmesi amacıyla Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlere (FANB) Venezuela Ulusal Elektrik Şirketinin (CORPOELEC) tesisleri ve çalışanlar için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması çağrısı yapıldı.

    Venezuela güvenlik güçlerinden, ülkede düzenlenen protestoları engellemekten kaçınılması talep edilen kararnamede, devlet hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına da elektrik kesintisi nedeniyle etkilenen hastaların bakım ve tedavisinin devam edebilmesi için özel hastanelerle mümkün olan bütün iş birliği olanaklarının araştırılması “talimatı” verildi.

    Elektrik kesintisinin giderilmesini kolaylaştırmak için tasarruf çağrısı yapılan kararnamede, Küba'ya gönderilen ham petrol, akaryakıt ve türevlerinin askıya alınması yer aldı.

    AN’nin ilan ettiği “Ulusal Acil Durum” 30 gün sürecek ve uzatılabilecek.

     

    ÖLÜM İDDİALARI YALANLANDI

    Öte yandan hastanelerde yaşamını yitirenlerin sayısı ve bu kişilerin elektrik kesintisinin bir sonucu olarak ölüp ölmediğine dair farklı açıklamalar yapılıyor.

    Muhalif AN Milletvekili Jose Manuel Olivares, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni doğan bir bebeğin de aralarında bulunduğu 18 kişinin elektrik kesintisi ile ortaya çıkan duruma bağlı olarak hastanelerde hayatını kaybettiğini öne sürdü.

    Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado ise VTV’ye yaptığı açıklamada elektrik kesintisinden ötürü ölümler yaşandığı yönündeki haberleri reddetti.

    Alvarado hastanelerin büyük çoğunluğunun acil servislerinde jeneratörlerin çalıştığını ve bu hususun bakanlığı için öncelikli olduğunu kaydetti.

    HİNDİSTAN’A ‘VENEZUELA PETROLÜ’ BASKISI

    ABD’nin Venezuela Özel Temsilcisi ElliottAbrams, Washington’ın Hindistan’a, Nicolas Maduro hükümetinden petrol satın almayı durdurması için baskı yaptığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın aynı mesajı başka hükümetlere de verdiğini anlatan Abrams, benzer taleplerin, Venezuela hükümetiyle çalışan banka ve yabancı şirketlere de iletildiğini belirtti. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Venezuela’nın ekonomisi için önemli olan Hindistan, ülkenin ham petrolü için en çok nakit ödeyen ikinci ülke konumunda. İlk sırada ise Venezuela petrol gelirlerinin çoğunu ‘geçici devlet başkanı’ ilan ettiği JuanGuaido’ya devreden ABD var. (DIŞ HABERLER)

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