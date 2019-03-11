Venezuela'da 3 gündür süren elektrik kesintileri hayatı zorlaştırıyor

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, 3’üncü gününe giren ve halen tam olarak düzeltilemeyen elektrik kesintisinden ötürü ülkede okulların tatil edileceğini, devlet daireleri ve özel iş yerlerinde de çalışma yapılmayacağını duyurdu.

Geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde başlayan ve tüm ülkeyi karanlıkta bırakan elektrik kesintisi özellikle başkent Caracas’ta kısmi düzeltilmeler dışında devam ediyor.

HALK BÜYÜK SIKINTI YAŞIYOR

Öte yandan kesinti, akaryakıt istasyonlarının önünde çok uzun kuyruklara neden olurken sekteye uğrayan iletişim ve internet erişimi nedeniyle Venezuelalılar otoyol kenarlarında sinyal bulunan bölümlerde saatlerce bekliyor. Birçok bölgesinde şebeke suyu sağlanamayan Caracas’ta vatandaşlar park ve bahçelerdeki kaynak ve hatlardan evlerine su taşıyor.

Caracas’ın Baruta bölgesinde ise bir alışveriş merkezindeki süpermarket genç bir grup tarafından yağmalandı. Ülke basınındaki haberlere göre özellikle gıda malzemelerinin yağmalandığı olay sonrası Bolivarcı Ulusal Polis (GNB) mensupları 50’den fazla kişiyi yakaladı.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı JuanGuaido ise yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili Caracas’ta düzenlediği basın toplantısında, bir kez daha askerleri Devlet Başkanı Maduro’ya destek vermeyi kesmeye çağırdı.

ÖLÜM İDDİALARI YALANLANDI

Öte yandan hastanelerde yaşamını yitirenlerin sayısı ve bu kişilerin elektrik kesintisinin bir sonucu olarak ölüp ölmediğine dair farklı açıklamalar yapılıyor.

Muhalif AN Milletvekili Jose Manuel Olivares, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni doğan bir bebeğin de aralarında bulunduğu 18 kişinin elektrik kesintisi ile ortaya çıkan duruma bağlı olarak hastanelerde hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado ise VTV’ye yaptığı açıklamada elektrik kesintisinden ötürü ölümler yaşandığı yönündeki haberleri reddetti.

Alvarado hastanelerin büyük çoğunluğunun acil servislerinde jeneratörlerin çalıştığını ve bu hususun bakanlığı için öncelikli olduğunu kaydetti.

HİNDİSTAN’A ‘VENEZUELA PETROLÜ’ BASKISI

ABD’nin Venezuela Özel Temsilcisi ElliottAbrams, Washington’ın Hindistan’a, Nicolas Maduro hükümetinden petrol satın almayı durdurması için baskı yaptığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın aynı mesajı başka hükümetlere de verdiğini anlatan Abrams, benzer taleplerin, Venezuela hükümetiyle çalışan banka ve yabancı şirketlere de iletildiğini belirtti. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Venezuela’nın ekonomisi için önemli olan Hindistan, ülkenin ham petrolü için en çok nakit ödeyen ikinci ülke konumunda. İlk sırada ise Venezuela petrol gelirlerinin çoğunu ‘geçici devlet başkanı’ ilan ettiği JuanGuaido’ya devreden ABD var. (DIŞ HABERLER)

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