Kartal Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Cemal Çoban işçilere seslendi

İstanbul Kartal Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Cemal Çoban’ın seçim çalışmaları devam ediyor. Çoban, sabah vardiya girişinde Cesur Çuval işçilerine seslendi.

İşçilere seslenen Cemal Çoban, “İşçilerin temsilcilerinin belediye meclisinde olması gerekiyor. Bu yüzden işçilerin temsilcisi ve sözcüsü olarak Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Adayıyım. Siz işçilerle birlikte mücadele etmek istiyorum. Biz işçilerin ve emekçilerin kente sahip çıkarak, kentimize karşı işlenen suçları durdurmamız gerekiyor. Bu mücadelede desteklerinizi bekliyorum” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)