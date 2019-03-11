Ekoloji Birliği: Dünyanın vazgeçtiği nükleeri başımıza bela edecekler

Ekoloji Birliği'nin Fukishima nükleer santral felaketinin 8. yıl dönümünde yaptığı yazılı açıklamada felaketlerden ders alınmadığını dile getirildi.

“Nükleer santrallere hayır” dedikleri için gelişmeye karşı olmakla suçlanıldığının ifade edildiği açıklamada “Fakat üzülerek söylemek zorundayız ki, tarih bizi haklı çıkardı. İşte o öngörülemeyen olaylar 2011 yılında Japonya'da bir kez daha yaşandı. Aradan 8 yıl geçtiği halde radyasyon sızıntısının devam ettiği Daiçi Nükleer Santrali, radyasyon karşısında insanın çaresizliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir” denildi. Fukishima'da ortamdaki radyasyonun, işçilerin önümüzdeki on yıl içinde kanser hastalığına yakalanma riskini her geçen gün daha da artırdığına dikkat çeken Ekoloji Birliği, okyanusa yüz binlerce ton radyasyonlu suyun aktığının da altını çizdi.

KAZALARDAN DERS ALIN

“Japonya'daki Nükleer Felaket, Türkiye Hükümetinin Umurunda Değil” diyen Ekoloji Birliği açıklamasında şöyle dedi:

“2011'de Japonya’dan dünyaya yayılan nükleer tehdit sürdüğü ve Almanya'nın nükleer santralleri 2022 yılına kadar kapatacağını açıkladığı sırada, Türkiye'de nükleer santrallerden vazgeçilmeyeceği söyleniyor. Elektrik Mühendisleri Odası, Türkiye'de elektrik enerjisi açığı değil fazlası olduğunu her fırsatta açıklıyor. Dünyanın vazgeçtiği nükleer santralleri başımıza bela etmeye hazırlanan Hükümet ise bize enerji ihtiyacımız var diyorlar. Onlara soruyoruz. Enerji ihtiyacını yaratan kim? Enerji ihtiyacını yaratan sizin ve sisteminizin politikaları değil mi? Bizim halk olarak daha fazla enerjiye ihtiyacımız yok. Ekoloji Birliği olarak, dünya ülkelerini ve Türkiye Hükümetini nükleer kazalardan ders çıkartılarak nükleer enerjiden vazgeçmeye çağırıyoruz.” (HABER MERKEZİ)