DİSK'ten "büyüme" tepkisi: Kriz büyürken ekmeğimiz küçüldü

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu TÜİK tarafından açıklanan büyüme rakamları ve ekonomik verilere ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye ekonomisinin 2018 son çeyreğinde yüzde 3 küçüldüğünü vurgulayan Çerkezoğlu; “İşçiler kriz nedeniyle daha az kazanıp daha az harcamak zorunda kaldılar. Krizle baş etmenin yolu bir yandan hukuk devleti diğer yandan sosyal politikalar ve sosyal devlet uygulamalarıdır. Hükümetin büyüme hedefi tutmadı” dedi.

Türkiye ekonomisinin 2017 son çeyreğinde yüzde 7,3; 2017’de ise yıllık yüzde 7,4 büyüdüğünü hatırlatan Çerkezoğlu, yıllık ekonomik büyümenin yüzde 7,4'ten 2,6'ya gerilemesinin ekonomik krizin bütün boyutlarıyla tescil edilmesi anlamına geldiğine dikkat çekti.

"ÜLKEYİ YÖNETENLER 'KRİZ MRİZ YOK' DERKEN EVLERİMİZE GİREN EKMEĞİMİZ KÜÇÜLDÜ"

Arzu Çerkezoğlu şunları söyledi; “Kriz emeğiyle geçinenlerin harcamalarını ve dolayısıyla geçim koşullarını olumsuz etkiledi. TÜİK verilerine göre hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2018 son çeyreğinde yüzde 8,9 oranında azaldı. Ülkeyi yönetenler ‘kriz mriz yok’ derken evlerimize giren ekmeğimiz, soframızdaki lokmamız yılın son dört ayında gözle görülür derecede azaldı. İşçiler ve tüm emeğiyle geçinenler kriz nedeniyle daha az kazanıp daha az harcamak zorunda kaldı.”

Ortaya çıkan tablonun en vahim sonucunun işsizlikteki artış olduğunun altını çizen Çerkezoğlu “DİSK olarak işsizlikteki vahim gidişata aylardır dikkat çekmekteyiz. 15 Mart'ta açıklanacak olan Aralık 2018 işsizlik verileri çok daha vahim olacaktır. Ekonomideki küçülme işçilerin, çalışanların ekmeğini de küçültecek ve ücretler eriyecek ve alım gücünün düşmesine yol açacaktır. Bugün yaşadığımız ekonomik krizin sebebi bugüne kadar izlenen siyasal ve ekonomik politikalardır. Krizle baş etmenin yolu bir yandan hukuk devleti uygulamalarına ağırlık vermekle, diğer yandan güçlü sosyal politikalar ile mümkündür” dedi. (HABER MERKEZİ)