İbrahim Kızılyer: Belediye meclisinde işçilerin de söz hakkı olsun

CHP Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Adayı İbrahim Kızılyer LC Waikiki ve Mercedes fabrikaları önünde bildiri dağıtarak işçi ve emekçilere seslendi. LC Waikiki önünde konuşma yapan Kızılyer, “Belediye meclisine girersem orayı işçilerin emekçilerin, halkın kürsüsü haline getireceğim” dedi.

Sadece seçim süreçlerinde değil, her zaman fabrika önlerinde, direniş çadırlarında, işçi direnişlerinde olduğunu belirten Kızılyer “Emeği ve demokratik haklarımızı savunmak için aday oldum. Ben de sizler gibi bir işçiyim. Neden işçilerin emekçilerin yerel yönetimlerde sözü olmasın?” diyerek oy istedi. Bildiri dağıtımı sırasında işçilerle sohbet eden İbrahim Kızılyer “Patronlar sömürürken ‘sen Karslısın, sen Trakyalısın’ diyor mu? Herkesi sömürüyor. Kriz dönemiyle birlikte kâr etmesine rağmen patronlar zarar ettiğini söyledi; maaşları geç verdi, işçileri ücretsiz izinlere çıkardı, işe alınan işçilerin maaşı devlet tarafından verildi. Nereden veriyor devlet bu maaşı? İşsizlik sigortasından, yani bizim biriken paralarımızdan veriyor. Bu adalet mi şimdi? Diğer taraftan işten atılan işçiler iş bulamıyor. O nedenle yönetimlerde işçilerin de olması lazım. Yarın burada işten atmalar olduğunda belediye yöneticileri buralara gelmeli işçilerin neden atıldığını sormalı” diyerek işçilerden destek istedi.

Fotoğraf: Evrensel

“AMACIM BU HAVZADA YAŞAYAN İŞÇİ ARKADAŞLARLA BERABER OLMAK”

Daha sonra Mercedes önünde işçilerine seslenen Kızılyer, neden aday olduğunu şöyle anlattı:

“İşçi olarak amacım bu havzada yaşayan işçi arkadaşlarla beraber olmak. İş cinayeti, iş kazaları, işten atmalar yaşandığında belediye ile bunu tartışarak buralardaki soruna müdahil olmaktır. İşyerlerine gelip yaşanılan sorunları gerek devlet kurumlarıyla gerek sendikacılarla paylaşarak gündeme getireceğim. Desteğinizi bekliyorum. Belediye meclislerinde işçilerin de söz hakkı olsun” dedi.

İBRAHİM KIZILYER KİMDİR?

İbrahim Kızılyer 1958’de Kahramanmaraş’ta doğdu. Gaziantep M. Rüştü Uzel Endüstri Meslek Lisesi mezunu. İSDEMİR ve ALARKO’da işçilik ve işçi temsilciği yaptı. 5 yıldır Esenyurt’ta DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikasında bölge temsilciği görevini yürütüyor. (İstanbul/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

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