Erdoğan ‘ezan’ çarpıtmasını sürdürüyor: Dertleri ülkeyi karıştırmak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, “8 Mart’ta Taksim’de kadınlar ezanı protesto etti” yönündeki çarpıtmayı devam ettiriyor.

"EZANLARIMIZIN OKUNMASINA KİMSE ENGEL OLMAYACAKTIR"

Partisinin Hakkari mitinginde konuşan Erdoğan bu kez, “Ezanımıza, bayrağımıza saygı göstermeyen hiç kimseye, kusura bakmasın, biz saygı da duymayız, fırsat da vermeyiz. Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızın yurdumuzun üstünde ebediyen okunmasına kimse engel olamayacaktır. 8 Mart Kadınlar günü dediler, Taksim'e yürüdüler. Dert, seçim öncesi ülkeyi karıştırmak." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

8 Mart'ta İstiklal Caddesi'ndeki Gece Yürüyüşü sırasında, kadınlar yürüyüşün polis tarafından engellenmek istenmesini protesto etti. Bu sırada ezanın başlaması üzerine iktidar medyası haberi "Kadınlar ezanı protesto etti" şeklinde verdi.

"YASAKLARI KALDIRDIK, GEZİCİ ÇAPULCULARA RAĞMEN DEMOKRASİMİZE HALEL GETİRMEDİK"

Erdoğan'ın konuşmasından diğer başlıklar şöyle:

"Hiç kimse Türkiye'yi kompartımanlara bölemez, topraklarımız üzerinde ameliyat yapamaz."

"Ordu göreve pankartı açan darbe severlere, esnafın malını yağmalayan gezici çapulculara, Pensilvanya'daki şarlatana, iradelerini FETÖ'ye teslim etmiş alçaklara rağmen demokrasimize asla halel getirmedik."

"Son 17 yılda demokrasimizin paçasından çeken, ülkemizin demokrasi kalitesini düşüren yasaklara son verdik. Klavyeler, kelimeler, harfler, düşünceler, tabelalar üzerindeki baskıları bir daha geri gelmemek üzere biz kaldırdık." (AA)