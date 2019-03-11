Tutuklu Eski CHP İstanbul Milletvekili ve PM üyesi Eren Erdem’in Twitter hesabından bir dizi paylaşım yapıldı.

Erdem, 38 tweet’ten oluşan mesajlarında Osman Kavala’nın yan avlusuna taşındığını belirtti. Eren Erdem, “Umarım ‘Volta atmak suretiyle şiddetsiz darbe falan olmaz’ “ dedi.

Erdem “Neyse ki AYM’miz var. O da olmazsa AİHM var. AİHM kararlarını uygulamayan yargımız var. Her şey var ama ‘adalet’ yok. Dünyada yargıya güven sıralamasında en alt sıralardayız. Adalet yok. Hukuk güvenliği yok. “Beka” diyenlerin ajandasında bu krize çözüm var mı? Yok.. Bu floodlara bolca RT ve fav alayım. Yazacağım, onların arzu ettiği gibi suskunluğa dalıp gitmeyeceğim. İç’i yazdım. Şimdi Dış’ı yazıyorum.” (HABER MERKEZİ)

Eren Erdem tek kişilik hücreden çıkarıldı