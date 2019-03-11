11 Mart 2019 16:38
HDP'li Murat Çepni, Ovacık'ta esnafı ziyaret etti
Dersim'in Ovacık ilçesini ziyaret eden HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, eş başkan adayları Serpil Argın ve Kemal Dinlergüler ile esnafı gezdi.
Fotoğraf: Evrensel
HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, seçim çalışmaları kapsamında Dersim'in Ovacık ilçesindeydi.
Ovacık eş başkan adayları Serpil Argın ve Kemal Dinlergüler ile birlikte esnaf gezisi yapan Çepni halktan destek istedi.
Devrimci Güç Birliği bileşenlerinin üye ve yöneticilerinin de katıldığı gezide konuşan Çepni, "AKP ve MHP faşist bloku, HDP karşısında birleşmiş. HDP, her gün saldırılarla karşı karşıya; parti binaları basılıyor, çalışmaları engelleniyor. Madem onlar HDP'ye karşı birleşmiş, o zaman halkta onlara karşı birleşmeli" dedi.
(Dersim/EVRENSEL)
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