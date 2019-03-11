Balıkesir Bağımsız Adayı Çetin, Burhaniye'nin köylerini ziyaret etti

Hasan AKBAŞ

Balıkesir

Yem, tohum ve akaryakıta yapılan zamlar nedeniyle üretimin azalması üretici köylünün sabrını her geçen gün taşırırken, Balıkesir’de çoğunluğu AKP’ye oy veren köylerde yurttaşlar, “Bu seçimde oylar nasıl düşecek herkes görecek” diyerek tepki gösteriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin’e sorunlarını anlatan köylüler, “Emekten yana olanlar seçim sonrası buralara daha çok gelsin, bir şeyler yapmak istiyoruz” dedi.

Balıkesir’de kendisi gibi üretici olan köylülere ve esnafa yönelik ziyaretlerini yoğun olarak sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin, 10 Mart'ta Emek Partisi Balıkesir İl Başkanı Cemil Tosunoğlu ve EMEP Burhaniye İlçe Örgütü yöneticileriyle birlikte Burhaniye ilçesinde yaklaşık 1500 nüfusu olan Bahadınlı, Karadere ve Kurucaoluk köylerini ziyaret etti. Bu üç köy, civarda AKP’ye en çok oy çıkan köyler arasında yer alıyor. Ağırlıkla zeytin ve ekili tarım ile hayvancılıkla geçindiği bilinen yüksek rakımlı dağ köylerinde aynı zamanda siyanürle altın çıkarılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin (sağda ayakta) | Fotoğraf: Evrensel

"KAYNAKLARIMIZI KENDİMİZ İÇİN KULLANALIM"

Bahadınlı Köyü'nde köy meydanında üç kahve bulunuyor. Çetin’in ilk durağı da burası oluyor.

Çetin, köyde bulunan kahveleri tek tek dolaşarak yurttaşlara seslendi. İşsizliğin, yoksulluğun gelen zamlarla seçimden sonra daha da artacağının öngörüldüğünü belirten Çetin, “Belediyelerde kaynaklarımız her şeye rağmen bizlere sormadan, bizlere hizmet verilmeden, ihale ve rantçı anlayışla yandaşlara peşkeş çekiliyor. Bu noktada bizler sorumluluk almak istedik. Tarım ve hayvancılık adeta bitirilmiş durumda. Balıkesir belediyesinin 1 milyarlık harcamalarının sadece 100 milyonluk kısmı personel ve belediye hizmetleri için harcanıyor. Bunun dışındaki 900 milyonluk bizim paralarımız ihalelere ve yandaşlar eliyle adeta pay ediliyor. Buna artık dur dememiz gerekiyor.” diye seslendi. Üretici köylünün zamlar ve üretim yapamaması, zor imkânlarla ürünlerini satmaya çalışması ama yine de bir türlü kazanamadığına dikkat çeken Çetin, “Öncelikle burada üretenlerin hakkı olan ve üretenleri destekleyecek belediyeciliğin inşa edilmesi gerekiyor. Bizler, hep birlikte bu sorunlarımızı birlikte tartışarak, kaynakları birlikte denetleyerek çözüm yolları bulmak için çabalayacağız. Bizler kaynaklarımızın nereye kullanıldığını dahi bilmediğimiz bir belediyeciliği artık kabul etmemeliyiz. Sendika, kooperatif gibi tüm ihtiyaçlarımızı biz emekçilerin, köylülerin kazanımları için bir belediyecilikten yanayız ve bunu hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin (solda) | Fotoğraf: Evrensel

"AKP’YE ARTIK KANMIYORUZ, OYLAR DÜŞECEK"

Çetin, sırayla kahveleri dolaşırken, bir diğer kahvede bir yurttaş araya girerek, “Bakın ilk defa burada belediyeciliğin üretici köylü için bir şeyler yapılabileceğini anlatan bir aday geliyor. Bizler uzun zamandır farkına varamıyorduk. Memleket artık o şöyle, bu böyle diyerek ayrıştırıldı. Zamlar geldi, üretim yapamaz olduk. Köyde artık tarımı çok az kişi yapıyor. 1000 lira gibi yaşlı maaşları, sosyal yardımlarla bizleri tembelleştirdiler. Yoksullaştık. Artık kanmıyoruz. Burada yüzde doksanından fazlası Ak Parti’ye oy verir. Ama bu seçimlerde oylar nasıl düşecek herkes görecek. Emekten yana olanlar seçim sonrası buralara daha çok gelsin, bir şeyler yapmak istiyoruz” diyor. Burada ayrılarak diğer kahvelere hareket eden Çetin’i zaman zaman köylüler durdurarak, kooperatifleşme ve sendikalaşmanın nasıl olacağı konusunda bilgi aldı. Mehmet adlı bir köylü Emek Partisi’nin daha önce de bu köye gelip bu yönde kendileriyle görüştüğünü ancak köylülerin ‘farklı düşünce’ diyerek yanaşmadığını söylüyor. “Ama bakıyoruz. Sizden başka doğru söyleyen de yok. Bunları bize diyen yok. Çaremiz yok. Bugün birlikte olalım diye düşünüyoruz yalan yok” diyerek seçim sonrasında da bir araya gelme sözü alıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin (solda ayakta) | Fotoğraf: Evrensel

"O TERÖRİST, BU BUNDAN GİBİ SÖYLEMLERE KULAK ASMIYORUZ"

Çetin’in sonraki durağı Karadere köyünde de kahvehane de kalabalık bir nüfus kendilerini karşılıyor. Burada da köylüler Çetin’in halkçı belediyecilik tarifine ilişkin sık sık araya girip sorular sorması dikkat çekiyor. Remzi adlı bir yurttaş, Çetin’in kutuplaştırmaya karşı ortak sorunlarımıza karşı bir araya gelelim söylemine, "Biz artık o terörist, o bundan, o şundan söylemlerine kulak asmıyoruz. O da değiliz, bu da değiliz ama biz de refah içinde değiliz. Sizin söylediklerinize harfiyen katılıyoruz. Ama bize öğretilmiş, buna oy vereceksiniz diye, bizim bu anlayıştan artık çıkmamız lazım” diyor. Bazı yurttaşlardan, “Sizin görüşünüzü biliyoruz. Tamam tamamen doğru söylediğinizi de biliyoruz. Samimi olduğunuzu da görüyoruz. Ama düşüncemiz gereği biz size bir türlü yakınlaşamıyoruz. Gözümüzü de bağlasalar oy veriyoruz. Ne yapalım” diyerek yine AKP’ye oy vereceğini de söylüyor. Başka bir yurttaş da bu söylemi, “Biraz daha böyle gider ama tamamen böyle gitmez bakalım” diyerek destekliyor.

"HALK ARTIK DEĞİŞİM İSTİYOR, BUNU GÖRÜYORUZ"

Kurucaoluk köyünde de benzer manzaralar yaşanıyor. Köylülerin kimi AKP’ye oy vermekte ısrarlı olduklarını söylerken, üretici köylülerin sendikalaşması konusunda da daha sonraki süreçlerde bir araya gelmek isteyenlerde yoğunlukla yer alıyor. Bu köyde ayrıca genç nüfusun kahvedeki varlığı gözleniyor. Çetin, gençlerle sohbet ediyor. Gençler, Köyde eskisi gibi tarımın yapılamadığını, kendilerine sorulmadan yapılan maden aramasının da etkilerinden bahsediyor. Bunun için de bir şeyler yapılması gerektiğini söylüyorlar. Araya giren bir genç, asgari ücretle pastacılık sektöründe işe girdiğini, geçinemediğini söylüyor. Köyde nüfusun çiftçilik yapamaması nedeniyle ilçe ve kent merkezlerine asgari ücretli işçi olarak gittiğinden bahseden genç, “Köylerimiz ıssız yerlere dönüştürüldü” diyor. Köylülerin sendikalaşması için yapılacak çalışmalara destek verebileceklerini söyleyen gençler Çetin’e ilgisinden dolayı teşekkür ediyor. Evrensel'e konuşan Çetin, “Bu köylerde iktidarın politikalarını eleştirmek, birlikte hareket etmek için çabalar çok zor olurken bugün görüyoruz ki, halk artık değişim istiyor. Biz sadece seçim odaklı değil her durumda bu mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

Balıkesir Adayı Şuayyip Çetin seçim çalışmasını Bandırma'da sürdürdü

Balıkesir’de esnaf değişim istiyor

Balıkesir Adayı Şuayyip Çetin seçim çalışmasını Bandırma'da sürdürdü

Balıkesir adayı Şuayyip Çetin: Belediye bütçesi halk için kullanılmalı

Emek Partisi, Balıkesir bağımsız adayı Şuayyip Çetin’i tanıttı

"Balıkesir’i birlikte yönetebilir, halk için projeler yapabiliriz"