    • Balıkesir Bağımsız Adayı Çetin, Burhaniye'nin köylerini ziyaret etti

    Balıkesir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin, Bahadınlı, Karadere ve Kurucaoluk köylerini ziyaret ederek köylülerin sorunlarını dinledi.

    11 Mart 2019 16:57
    Son Güncellenme Tarihi: 11 Mart 2019 19:28
    Paylaş

    Hasan AKBAŞ
    Balıkesir

    Yem, tohum ve akaryakıta yapılan zamlar nedeniyle üretimin azalması üretici köylünün sabrını her geçen gün taşırırken, Balıkesir’de çoğunluğu AKP’ye oy veren köylerde yurttaşlar, “Bu seçimde oylar nasıl düşecek herkes görecek” diyerek tepki gösteriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin’e sorunlarını anlatan köylüler, “Emekten yana olanlar seçim sonrası buralara daha çok gelsin, bir şeyler yapmak istiyoruz” dedi.

    Balıkesir’de kendisi gibi üretici olan köylülere ve esnafa yönelik ziyaretlerini yoğun olarak sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin, 10 Mart'ta Emek Partisi Balıkesir İl Başkanı Cemil Tosunoğlu ve EMEP Burhaniye İlçe Örgütü yöneticileriyle birlikte Burhaniye ilçesinde yaklaşık 1500 nüfusu olan Bahadınlı, Karadere ve Kurucaoluk köylerini ziyaret etti. Bu üç köy, civarda AKP’ye en çok oy çıkan köyler arasında yer alıyor. Ağırlıkla zeytin ve ekili tarım ile hayvancılıkla geçindiği bilinen yüksek rakımlı dağ köylerinde aynı zamanda siyanürle altın çıkarılıyor.

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin (sağda ayakta) | Fotoğraf: Evrensel

    "KAYNAKLARIMIZI KENDİMİZ İÇİN KULLANALIM"

    Bahadınlı Köyü'nde köy meydanında üç kahve bulunuyor. Çetin’in ilk durağı da burası oluyor.

    Çetin, köyde bulunan kahveleri tek tek dolaşarak yurttaşlara seslendi. İşsizliğin, yoksulluğun gelen zamlarla seçimden sonra daha da artacağının öngörüldüğünü belirten Çetin, “Belediyelerde kaynaklarımız her şeye rağmen bizlere sormadan, bizlere hizmet verilmeden, ihale ve rantçı anlayışla yandaşlara peşkeş çekiliyor. Bu noktada bizler sorumluluk almak istedik. Tarım ve hayvancılık adeta bitirilmiş durumda. Balıkesir belediyesinin 1 milyarlık harcamalarının sadece 100 milyonluk kısmı personel ve belediye hizmetleri için harcanıyor. Bunun dışındaki 900 milyonluk bizim paralarımız ihalelere ve yandaşlar eliyle adeta pay ediliyor. Buna artık dur dememiz gerekiyor.” diye seslendi. Üretici köylünün zamlar ve üretim yapamaması, zor imkânlarla ürünlerini satmaya çalışması ama yine de bir türlü kazanamadığına dikkat çeken Çetin, “Öncelikle burada üretenlerin hakkı olan ve üretenleri destekleyecek belediyeciliğin inşa edilmesi gerekiyor. Bizler, hep birlikte bu sorunlarımızı birlikte tartışarak, kaynakları birlikte denetleyerek çözüm yolları bulmak için çabalayacağız. Bizler kaynaklarımızın nereye kullanıldığını dahi bilmediğimiz bir belediyeciliği artık kabul etmemeliyiz. Sendika, kooperatif gibi tüm ihtiyaçlarımızı biz emekçilerin, köylülerin kazanımları için bir belediyecilikten yanayız ve bunu hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin (solda) | Fotoğraf: Evrensel

    "AKP’YE ARTIK KANMIYORUZ, OYLAR DÜŞECEK"

    Çetin, sırayla kahveleri dolaşırken, bir diğer kahvede bir yurttaş araya girerek, “Bakın ilk defa burada belediyeciliğin üretici köylü için bir şeyler yapılabileceğini anlatan bir aday geliyor. Bizler uzun zamandır farkına varamıyorduk. Memleket artık o şöyle, bu böyle diyerek ayrıştırıldı. Zamlar geldi, üretim yapamaz olduk. Köyde artık tarımı çok az kişi yapıyor. 1000 lira gibi yaşlı maaşları, sosyal yardımlarla bizleri tembelleştirdiler. Yoksullaştık. Artık kanmıyoruz. Burada yüzde doksanından fazlası Ak Parti’ye oy verir. Ama bu seçimlerde oylar nasıl düşecek herkes görecek. Emekten yana olanlar seçim sonrası buralara daha çok gelsin, bir şeyler yapmak istiyoruz” diyor. Burada ayrılarak diğer kahvelere hareket eden Çetin’i zaman zaman köylüler durdurarak, kooperatifleşme ve sendikalaşmanın nasıl olacağı konusunda bilgi aldı. Mehmet adlı bir köylü Emek Partisi’nin daha önce de bu köye gelip bu yönde kendileriyle görüştüğünü ancak köylülerin ‘farklı düşünce’ diyerek yanaşmadığını söylüyor. “Ama bakıyoruz. Sizden başka doğru söyleyen de yok. Bunları bize diyen yok. Çaremiz yok. Bugün birlikte olalım diye düşünüyoruz yalan yok” diyerek seçim sonrasında da bir araya gelme sözü alıyor.

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin (solda ayakta) | Fotoğraf: Evrensel

    "O TERÖRİST, BU BUNDAN GİBİ SÖYLEMLERE KULAK ASMIYORUZ"

    Çetin’in sonraki durağı Karadere köyünde de kahvehane de kalabalık bir nüfus kendilerini karşılıyor. Burada da köylüler Çetin’in halkçı belediyecilik tarifine ilişkin sık sık araya girip sorular sorması dikkat çekiyor. Remzi adlı bir yurttaş, Çetin’in kutuplaştırmaya karşı ortak sorunlarımıza karşı bir araya gelelim söylemine, "Biz artık o terörist, o bundan, o şundan söylemlerine kulak asmıyoruz. O da değiliz, bu da değiliz ama biz de refah içinde değiliz. Sizin söylediklerinize harfiyen katılıyoruz. Ama bize öğretilmiş, buna oy vereceksiniz diye, bizim bu anlayıştan artık çıkmamız lazım” diyor. Bazı yurttaşlardan, “Sizin görüşünüzü biliyoruz. Tamam tamamen doğru söylediğinizi de biliyoruz. Samimi olduğunuzu da görüyoruz. Ama düşüncemiz gereği biz size bir türlü yakınlaşamıyoruz. Gözümüzü de bağlasalar oy veriyoruz. Ne yapalım” diyerek yine AKP’ye oy vereceğini de söylüyor. Başka bir yurttaş da bu söylemi, “Biraz daha böyle gider ama tamamen böyle gitmez bakalım” diyerek destekliyor.

    "HALK ARTIK DEĞİŞİM İSTİYOR, BUNU GÖRÜYORUZ"

    Kurucaoluk köyünde de benzer manzaralar yaşanıyor. Köylülerin kimi AKP’ye oy vermekte ısrarlı olduklarını söylerken, üretici köylülerin sendikalaşması konusunda da daha sonraki süreçlerde bir araya gelmek isteyenlerde yoğunlukla yer alıyor. Bu köyde ayrıca genç nüfusun kahvedeki varlığı gözleniyor. Çetin, gençlerle sohbet ediyor. Gençler, Köyde eskisi gibi tarımın yapılamadığını, kendilerine sorulmadan yapılan maden aramasının da etkilerinden bahsediyor. Bunun için de bir şeyler yapılması gerektiğini söylüyorlar. Araya giren bir genç, asgari ücretle pastacılık sektöründe işe girdiğini, geçinemediğini söylüyor. Köyde nüfusun çiftçilik yapamaması nedeniyle ilçe ve kent merkezlerine asgari ücretli işçi olarak gittiğinden bahseden genç, “Köylerimiz ıssız yerlere dönüştürüldü” diyor. Köylülerin sendikalaşması için yapılacak çalışmalara destek verebileceklerini söyleyen gençler Çetin’e ilgisinden dolayı teşekkür ediyor. Evrensel'e konuşan Çetin, “Bu köylerde iktidarın politikalarını eleştirmek, birlikte hareket etmek için çabalar çok zor olurken bugün görüyoruz ki, halk artık değişim istiyor. Biz sadece seçim odaklı değil her durumda bu mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

    Balıkesir Adayı Şuayyip Çetin seçim çalışmasını Bandırma'da sürdürdü

    Balıkesir Adayı Şuayyip Çetin seçim çalışmasını Bandırma'da sürdürdü

    Balıkesir’de esnaf değişim istiyor

    Balıkesir’de esnaf değişim istiyor

    Balıkesir Adayı Şuayyip Çetin seçim çalışmasını Bandırma'da sürdürdü

    Balıkesir Adayı Şuayyip Çetin seçim çalışmasını Bandırma'da sürdürdü

    Balıkesir adayı Şuayyip Çetin: Belediye bütçesi halk için kullanılmalı

    Balıkesir adayı Şuayyip Çetin: Belediye bütçesi halk için kullanılmalı

    Emek Partisi, Balıkesir bağımsız adayı Şuayyip Çetin’i tanıttı

    Emek Partisi, Balıkesir bağımsız adayı Şuayyip Çetin’i tanıttı

    "Balıkesir’i birlikte yönetebilir, halk için projeler yapabiliriz"

    "Balıkesir’i birlikte yönetebilir, halk için projeler yapabiliriz"

    Balıkesir’de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

    Balıkesir’de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Çorum’da Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu kuruldu
    SONRAKİ HABER

    Berkin Elvan ölümünün 5. yılında mezarı başında anıldı
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    İktidarın üslubunun örtemeyeceği ekonomik gerçek: Son 10 yılın en sert fırtınası

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Soylu, ‘yeni dönem’in partizan-militan bakan tipinin temsilcisidir

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Multi-Versus

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Yerel yönetimler ve mülteciler - 1

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    "Başakşehir şampiyon" mu?

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Baskı ve dayanışma

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Umutsuz olmak da neyin nesi?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri başvuruları başladı
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Cezayir’de protestolar geri adım attırdı: Seçimler ertelendi
    Cezayir’de protestolar geri adım attırdı: Seçimler ertelendi

    Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini açıkladı.

    Fındıklı’da HES protestosu: Ankara’dan çıkacak kararı tanımıyoruz
    Fındıklı’da HES protestosu: Ankara’dan çıkacak kararı tanımıyoruz

    Fındıklı halkı, Arılı Deresi üzerinde kurulmak istenen HES’e ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yapılan toplantıyı protesto etti.

    Venezuela'da 3 gündür süren elektrik kesintileri hayatı zorlaştırıyor
    Venezuela'da 3 gündür süren elektrik kesintileri hayatı zorlaştırıyor

    Venezuela’da 3 gündür süren elektrik kesintileri nedeniyle okullar tatil edilecek, devlet daireleri ve özel iş yerlerinde çalışma yapılmayacak.

    Sezai Temelli'den Erdoğan'a: Sen kimi kovuyorsun?
    Sezai Temelli'den Erdoğan'a: Sen kimi kovuyorsun?

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Sen kimi kovuyorsun? Bu ülkede Kürtler, Süryaniler var. Sen kimi nereye gönderiyorsun.

    Hollanda’da hareketli dönem: Emek ve öğrenci hareketi yükseliyor
    Hollanda’da hareketli dönem: Emek ve öğrenci hareketi yükseliyor

    Irkçı partilerin oy arttırdığı Hollanda’da emek ve öğrenci hareketinin de canlanması dikkat çekiyor. Peki önümüzdeki haftalarda ülkede neler olacak?

    GÜNCELLENDİ
    Balıkesir Bağımsız Adayı Çetin, Burhaniye'nin köylerini ziyaret etti
    Balıkesir Bağımsız Adayı Çetin, Burhaniye'nin köylerini ziyaret etti

    Balıkesir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin, Bahadınlı, Karadere ve Kurucaoluk köylerini ziyaret ederek köylülerin sorunlarını dinledi.

    GÜNCELLENDİ
    İbrahim Kızılyer: Belediye meclisinde işçilerin de söz hakkı olsun
    İbrahim Kızılyer: Belediye meclisinde işçilerin de söz hakkı olsun

    CHP Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Adayı İbrahim Kızılyer, LC Waikiki ve Mercedes fabrikaları önünde işçilerle buluştu.

    Berkin Elvan ölümünün 5. yılında mezarı başında anıldı
    Berkin Elvan ölümünün 5. yılında mezarı başında anıldı

    Gezi direnişi sırasında başına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan, ölümünün 5. yılında anıldı.

    ‘I Subscribe’ abone kampanyası Evrensel ve BirGün ile devam ediyor
    EVRENSEL İÇİN ULUSLARARASI DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLADI

    Mine Söğüt yeni kitabı Gergedan’ı anlattı
    Mine Söğüt yeni kitabı Gergedan’ı anlattı
    Çorum’da Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu kuruldu
    Çorum’da Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu kuruldu
    2. Uluslararası İstanbul Hikaye Anlatıcılığı Festivali başlıyor
    2. Uluslararası İstanbul Hikaye Anlatıcılığı Festivali başlıyor
    Lee Tesche: Varsayılan rock and roll otoriter karşıtıdır
    Lee Tesche: Varsayılan rock and roll otoriter karşıtıdır
    Erdoğan ‘ezan’ çarpıtmasını sürdürüyor: Dertleri ülkeyi karıştırmak
    Erdoğan ‘ezan’ çarpıtmasını sürdürüyor: Dertleri ülkeyi karıştırmak

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Taksim'de ezanı protesto ettiler" çarpıtmasına devam ediyor: Ezanlarımızın okunmasına kimse engel olamayacaktır.

    Gazi’de hayatını kaybeden Zeynep Poyraz’ın ailesi adalet istiyor
    Gazi’de hayatını kaybeden Zeynep Poyraz’ın ailesi adalet istiyor

    Gazi Katliamı’nda hayatını kaybeden Zeynep Poyraz’ın ailesi, 24 yıldır katillerin cezalandırılmasını istiyor.

    GÜNCELLENDİ
    CHP'den Edremit düzeltmesi: İhraç talebi eski Akçay belediye başkanına
    CHP'den Edremit düzeltmesi: İhraç talebi eski Akçay belediye başkanına

    CHP’de, eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Bayhan: Din propagandasının üzerini örtemeyeceği bir geçim derdi var
    Bayhan: Din propagandasının üzerini örtemeyeceği bir geçim derdi var

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan ile Erdoğan'ın Diyarbakır'da düzenlediği seçim mitingini ve büyüme rakamlarını konuştuk.

    Almanyalı gazeteciler Türkiye'yi terk etti: Eleştirel haber yapılmıyor
    Almanyalı gazeteciler Türkiye'yi terk etti: Eleştirel haber yapılmıyor

    Basın kartlarının süresi uzatılmayan Almanyalı Gazeteciler Jörg Brase ve Thomas Seibert, Türkiye’yi terk etmek zorunda kaldı.

    Tekirdağ Adayı Tuncay Sağıroğlu: Tekirdağ’ı rantçılardan kurtaracağız
    Tekirdağ Adayı Tuncay Sağıroğlu: Tekirdağ’ı rantçılardan kurtaracağız

    Tekirdağ Belediyesi Başkan Adayı Tuncay Sağıroğlu işçilerle bir araya geldi. Sağıroğlu: Krizin de seçimlerin de düğümü fabrikalarda çözülecek.

    Kayseri Adayı Sarıoğlu: Halkın talebi doğrultusunda planlar yapacağız
    Kayseri Adayı Sarıoğlu: Halkın talebi doğrultusunda planlar yapacağız

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, Pınarbaşı’da vatandaşlarla buluştu.

    Reyhan Başaran, öğrencilerin taleplerinin altına imza attı
    Reyhan Başaran, öğrencilerin taleplerinin altına imza attı

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran ziyaret edip sorunlarını dinlediği öğrencilerin taleplerinin altına imza attı.

    Zümrüt Gıda işçileri fabrika önünde direnişe başladı
    Zümrüt Gıda işçileri fabrika önünde direnişe başladı

    Kriz bahanesiyle üretimin durdurulduğu Antep Başpınar OSB'deki Zümrüt Gıda fabrikasında hakları verilmeden işten atılan işçiler direnişe geçti.

    AKP'li Cevat Keser down sendromlu gencin ağzına para sıkıştırıp oynadı
    AKP'li Cevat Keser down sendromlu gencin ağzına para sıkıştırıp oynadı

    Pamukova Belediye Başkanı AKP’li Cevat Keser, katıldığı asker eğlencesinde down sendromlu bir gencin ağzına para sıkıştırıp oynadı.

    GÜNCELLENDİ
    Suriye'de IŞİD'in son kalesine nihai operasyon
    Suriye'de IŞİD'in son kalesine nihai operasyon

    SDG'nin, IŞİD’in kontrolü altındaki son bölge olan Baghuz'a dönük nihai operasyonu 10 Mart'ta başladı.

    GÜNCELLENDİ
    Mehmet Kırgız: Rant düzenine karşı çıkanların seçeneğiyim
    Mehmet Kırgız: Rant düzenine karşı çıkanların seçeneğiyim

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Kırgız, Sarayköy'de semt pazarı, kahve ve evleri ziyaret etti.

    GÜNCELLENDİ
    Bahçeli de "ezan" çarpıtmasına katıldı: Densizlik, vandallık, arsızlık
    Bahçeli de "ezan" çarpıtmasına katıldı: Densizlik, vandallık, arsızlık

    Bahçeli: 8 Mart akşamı bir grup Taksim'de ezan okunurken ıslık çalmış, yani ezandan rahatsız olmuş. Akıllarınca protesto etmişler.

    GÜNCELLENDİ
    Tüm yönleriyle "Taksim'de ezanı protesto ettiler" çarpıtması
    Tüm yönleriyle "Taksim'de ezanı protesto ettiler" çarpıtması

    8 Mart gece yürüyüşünde Taksim'de protesto edilen neydi, iktidara yakın medya olayı nasıl çarpıttı, Erdoğan bunu nasıl kullandı?

    GÜNCELLENDİ
    Etiyopya Havayolları uçağı düştü: 157 kişi hayatını kaybetti
    Etiyopya Havayolları uçağı düştü: 157 kişi hayatını kaybetti

    Etiyopya Havayollarının Addis Ababa'dan Nairobi'ye uçan ve 157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü. Kazada kurtulan olmadığı açıklandı.

    Taksim Dayanışması: Gezi'nin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz
    Taksim Dayanışması: Gezi'nin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz

    Taksim Dayanışması, Gezi iddianamesine ilişkin basın açıklaması düzenledi. Direnişin taleplerine ve değerlerine sahip çıkacaklarının mesajı verildi.