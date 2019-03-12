12 Mart 2019 03:30

Mazgirt adayı A. Ekber Saratlı: Belediyeyi halkın belediyesi yapacağız

Devrimci Güç Birliği'nin Mazgirt Belediye Başkan Adayı Ali Ekber Saratlı ile yerel seçim çalışmalarını değerlendirdi.

Mazgirt adayı A. Ekber Saratlı: Belediyeyi halkın belediyesi yapacağız

Fotoğraf: Evrensel

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    Kadir ULAŞ 
    Dersim

    Dersim’de Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Partizan’ın 31 Mart yerel seçimleri için oluşturduğu Devrimci Güç Birliği'nin çalışmaları sürüyor. Birliğin, Mazgirt ilçesindeki adayı Ali Ekber Saratlı ile yaklaşan seçimleri; kazanırlarsa neler yapacaklarını ve nasıl bir çalışma yürüttüklerini konuştuk. Saratlı “Belediyeyi halkın belediyesi yapacağız” diyor.

    Yıllardır Mazgirt’te yaşayan, işçi emeklisi ve 12 yıl Emek Partisi'nin Mazgirt ilçe başkanlığını yapan Saratlı ile birkaç gün önce açtıkları seçim bürosunda sohbete başlıyoruz. Saratlı, ilçede ‘Onlar kazanırsa kayyım atanır’ gibi gerici bir propagandanın yapıldığını belirtiyor ve “Kayyım AKP’nin dayatmasıdır. Bundan medet ummamak gerekiyor. Bundan medet umarak seçimi kazanmaya çalışanlar, kazansalar bile belediyeyi yönetemezler” diyor.

    "MAZGİRT’TE İŞSİZLİK YÜZDE 90’LARA ULAŞTI"

    “Ekonomiden siyasete, eğitimden sağlığa, iç politikadan dış politikaya kadar ülkemiz bir felaketin eşiğine getirilmiştir. Frenleri patlamış bir kamyon gibi baş aşağı doğru süratle ilerliyor memleket. Dört yüz beş yüz kişilik iş başvurusuna 40 bin 50 bin kişi başvuruyor ve kura çekilmeleri stadyumlarda yapılıyor” diye konuşan Saratlı, bunun kabul edilmemesi gerektiğini ve halkın kaderi olmadığını aktarıyor.

    Mazgirt’te işsizlik oranlarının yüzde 90’lara kadar ulaştığını belirten Saratlı “Devlet adeta Mazgirt’i yok sayıyor. Sadece seçim günü hatırlanıyor Mazgirtliler ve AKP’ye üye olmak şartıyla insanların sırayla işe alınacağı, üye olmayanlara ise iş kapılarının kapatılacağı söyleniyor. AKP önce insanlarımızı işsiz bırakan bir siyaset izliyor, sonra da halkımızı işe alma şartıyla kendisine üye yapıyor. İnsanları İŞKUR üzerinden terbiye etmek halkımızı kendi askeri gibi kontrol altında tutmak onurumuzu, yoksulluğumuz üzerinden kırmak ahlaklı bir siyaset değildir” diyor.

    ÜRETİCİ DESTEKLENECEK

    Mazgirt Belediyesi ile halkı arasında yıllardır süren bir ‘küskünlük’ olduğunu sözlerine ekliyor Saratlı ve şöyle açıyor bu durumu: “Halk belediye binasına girmek istemiyor. Küskünlükleri var. Belediyeyi kazanırsak ilk işimiz, halk ile belediye arasındaki bürokrasiyi kaldırmak. Belediyeyi halkın belediyesi yapacağız.”

    Kadınları eve hapseden, üretimden koparan anlayışlara karşı onları üretime ve toplumsal yaşama teşvik eden, gençlerin de gençlik meclisleri üzerinden belediye yönetimine katıldığı bir belediyecilik anlayışlarının olduğunu söylüyor Saratlı.

    Mazgirtlilerin temel geçim kaynağının tarım olduğunu sözlerine ekleyip “Ülkedeki tarım politikaları nedeniyle çiftçilerimiz zor günler yaşıyor. Üretici köylünün yaşadığı sorunların çözümü için üretim ve tüketim kooperatiflerine dayalı bir modeli hayata geçirmek istiyoruz” diyor. 

    "MAZGİRT’İ BİRLİKTE YÖNETELİM"

    Son olarak, Mazgirtlilere çağrı yapan Saratlı şunları söyledi: “Her siyaset ilçemizi yönetti ve geldiği nokta gözler önündedir. İçimize sinen bir belediyecilik anlayışı olmadı şimdiye kadar. Mazgirt’in çehresini birlikte değiştirelim. Demokratik halkçı belediyeciliği beraber inşa edelim. Belediyeyi halk meclisleri üzerinden birlikte yönetelim. İlçemizin bütün sorunlarına karşı birlikte mücadele edelim.”

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