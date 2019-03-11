Çorum’da Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu kuruldu

Çorum’da sanatın gelişmesi, yaygınlaşması ve halka ulaşması adına birçok sanatçı ve aydının bir araya gelerek oluşturduğu Arinna Kültür ve Sanat Topluluğunun kuruluşu, hafta sonu yapılan bir programla duyuruldu. Kentte bulunan Gezgin Kafe’de düzenlenen kahvaltıya toplulukta yer alan yazarlar, şairler, ressamlar, halk ozanları, tiyatrocular, karikatüristler, fotoğraf sanatçıları ve doğa sporcuları katıldı.

Kurulan toplulukla ilgili açıklamalarda bulunan Eğitimci-Şair Mehmet Öztürk, sanatın gelişmesi, yaygınlaşması ve halka ulaşması adına birçok sanatçı ve aydının bir araya gelerek topluluğun oluşturulduğunu söyledi. Öztürk, sanatın farklı disiplinlerinden bir araya gelerek öncelikle sanatı korumak ve sanatı korurken bir dayanışma kültürünü ve güç birliğini sağlamak için bir araya geldiklerini ifade etti. Öztürk, Arinna Kültür ve Sanat Topluluğunun toplumsal kültürün yozlaşmasına, insanın insana yabancılaşmasına karşı, estetik beğeniyi gerçekleştirmek, yaşadığı topluma ve çağa karşı sorumluluk bilincini yükseltmek için, sanat üretiminde sanatçının özgürlüğünü birlikte paylaşmanın erdemini esas aldığını belirtti.

“BÜYÜK ETKİNLİKLER PLANLAYACAĞIZ”

Sanatçının bütün olumsuzluklara karşı aydın tavrını ve duruşunu göstermesi için, sanat ve sanatçının bu kuşatmadan kurtulup özgürleşmesi için bir araya geldiklerini kaydeden Öztürk, Göbeklitepe’den üzerinde yaşanılan toprakların ilk yerli halkı olarak bilinen Hititlere uzanan kültürel devamlılığı bütün duyarlılıkları ile sahiplendiklerini, hayata dair bütün kötülük ve olumsuzlukların sanat olmadan aşılamayacağını, sanata ve sanatçıya değer veren toplumların her zaman önde olacağını belirtti.

Öztürk, Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu olarak, önümüzdeki döneme ilişkin büyük etkinlikler planlayarak, kamuoyu ile paylaşacaklarını dile getirirken, hiçbir ayrım gözetmeksizin kendini sanatıyla ifade eden herkesi Arinna Kültür ve Sanat Topluluğuna davet ettiklerini sözlerine ekledi. (Çorum/EVRENSEL)