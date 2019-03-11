Reyhan Başaran, öğrencilerin taleplerinin altına imza attı

Emek Partisinin (EMEP) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, İzmit Akçakoca konutlarında öğrencilere konuk oldu. Burada gençlerle kahvaltı eden Başaran, yerel yönetim anlayışında gençlerin rolüne dikkat çekti. Buluşmanın sonunda öğrencilerin taleplerini sıraladıkları metni imzalayan Başaran, “Sizlerin taleplerini birlikte yönettiğimiz belediyede birlikte yerine getireceğiz” dedi.

Başaran ardından Körfez Esentepe Mahallesi’nde Sivas İmranlı Arıklılar Köyü Derneği’nde düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katıldı, sonrasında da Gebze Beylikbağ Mahallesi'nde Bitlisliler Derneğini ziyaret etti.

"ULAŞIM ÜCRETSİZ OLMALI"

Fotoğraf: Evrensel

İzmit Akçakoca konutlarında öğrencilerle buluşan Başaran, gençlerin durumuna dikkat çekti. Ücretsiz ulaşımın önemine değinen Başaran, “Öğrencilerin durumu iyi değil, yol kenarlarında otostop çeken gençler var sırf yol parası veremediği için. Biz öğrenciler için ulaşımın ücretsiz olması gerektiğini söylüyoruz. Belediyeler öğrenciler için sosyal, kültürel etkinlikler düzenlemiyor. Etse bile kendi kültürlerine, fikirlerine göre yapıyorlar, bilimsel ve kültürel yapılmıyor. Belediyenin devasa kaynakları var ama en borçlu belediye konumunda. Belediyeler nereye ne harcadı bunları bilmiyoruz. Şeffaflık bu diyorlar ama şeffaflık böyle olmaz” dedi.

Ziyarette konuşan Sergen isimli genç, “Yüksek lisans yapıyorum, haftada 3 gün okula gidiyorum, yarı zamanlı iş arıyorum, bulamıyorum zorlanıyorum” dedi. Yunus adlı genç de geleceksizlik kaygısı yaşadıklarını söyledi. Kocaeli’de öğrencilerin durumunun iyi değil olmadığını söyleyen genç “Ekonomik durum herkese sorun yaratıyor. Ailelerimize de. Belediyeler yerelde buna çözüm sunmalı” diye konuştu.

Anıl adlı genç de “İlk sene yurttaydım. Dini etkinliklere götürmeye çalışıyorlardı. Gitmeyenleri fişliyorlardı” dedi.

Cemre adlı genç ise taleplerin bütün adaylara imzalatılması önerisinde bulundu. Sohbetin ardından öğrenciler taleplerini bir kağıda yazarak Başaran’ın altına imza atmasını istedi.

Fotoğraf: Evrensel

Öğrencilerin yerel yönetimlerden bekledikleri ve Başaran’ın altına imzasını attığı talepler şöyle:

Ücretsiz ulaşım.

Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarına yüzde elli indirim.

Öğrencilerin beraber vakit geçirebileceği sosyal ve kültürel alanlar.

Kurs merkezlerinin nitelik bakımından geliştirilmesi ve ilerletilmesi.

Öğrencilere barınma hakkı açısından yurt imkanı verilmesi.

Öğrencilerin şenlik, konser gibi etkinliklerinin arttırılması.

Öğrencilerin ücretsiz ulaşabilecekleri aşevi.

Çölyak ve benzeri hastalara ve sağlık sorunları olan öğrencilere imkan sağlanması.

"İŞ CİNAYETLERİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÇABA SARF EDECEĞİZ"

Fotoğraf: Evrensel

Başaran ardından Körfez Esentepe Mahallesi’nde Sivas İmranlı Arıklılar Köyü Derneği’nde düzenlenen halk toplantısında yurttaşlarla bir araya geldi.

Emek Partisinin seçimlere girmesinin YSK tarafından hukuksuz bir şekilde engellendiğini dile getirerek söze başlayan yapan dernek Başkanı Engin Karaman, “Bu hukuksuzluk sebebiyle Reyhan Başaran seçimlere bağımsız aday olarak girmiştir, bu hukuksuz tutumun karşısındayız” dedi.

Dernek yönetiminin ve mahallelinin katıldığı toplantıda söz alan Başaran, “Ülkenin demokratik bir ortama kavuşması için mücadele ediyoruz. Halkı bir madalyonun iki yüzünü seçmeye mahkûm etmeye çalıştılar ama biz bu kentte Kocaeli halkını seçeneksiz bırakmak istemedik” dedi.

Halktan bağımsız, halka sorulmadan planlanan ‘mega projelerin’ değil, kuracakları halk meclislerinden çıkan taleplerin gerçekleştirilmesi için çaba sarf edeceklerini söyleyen Başaran, “Kocaeli’de geçtiğimiz yıl 81 işçi iş cinayetiyle hayatını kaybetti. Bunların sebebinin denetimsizlik olduğunu çok iyi biliyoruz, kuracağımız meclislerde uzman kişilerle iş cinayetlerini önlemek için çaba harcayacağız” dedi.

"İNSANLARIN GÜLÜMSEMEYE İHTİYACI VAR"

Fotoğraf: Evrensel

Başaran, ardından Gebze Beylikbağ Mahallesi’nde Bitlisliler Derneğini ziyaret etti, Bitlisli vatandaşların taleplerini dinledi ve yerel yönetim anlayışını aktardı.

Ekonominin durumundan söz eden Başaran, “Ekonominin kötü gidişatı ortada, sizlerin de neler yaşadığınızı tahmin edebiliyorum. Halk yoksullukla boğuşurken belediye başkanı zenginlik içerisinde yaşayamayacak belediye başkanının maaşı kentteki nitelikli bir işçiden daha fazla olmayacak” dedi.

Yapacaklarının halkın denetiminde olacağını, yapılan her şeyin istenirse halk tarafından tek tek görülebileceğini ifade eden Başaran, halktan uzak bir hizmet anlayışının olamayacağını belirtti.

Konuşmasının devamında belediyelerin hizmetlerinden halkın tam anlamıyla faydalanamadığını söyleyen Başaran,“İnsanların ısınmaya, aydınlanmaya, suya ihtiyacı var. Halk bu hizmetlerin faturasını öderken dahi zorlanıyor, belediyenin bu hizmetleri en maliyetsiz yolla ulaştırması gerekiyor” dedi.

Halkın yaşam koşullarının zorlaştığı bir dönemde sosyal hayatlarının da önemli olduğu ve belediyenin halkın sosyal yaşamını önemsemesi gerektiğine de değinen Başaran “Hayatında bir sinemaya, bir konsere gidememiş, çocuklarını tiyatro oyununa götürememiş aileler var, bu insanların gülümsemeye ihtiyacı var” ifadelerini kullandı. (Kocaeli/EVRENSEL)

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