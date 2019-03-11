Kayseri Adayı Sarıoğlu: Halkın talebi doğrultusunda planlar yapacağız

Ahmet AKARSU

Kayseri

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi kültürel zenginlikler bakımından Çerkeslere, Kürtlere, Avşarlara ev sahipliği yapan bir yer konumunda. Cumhur İttifakı adına AKP’nin adayı var. Öte yandan Millet İttifakının iki adayı da Pınarbaşı’da çalışma sürdürüyor. CHP’nin Adayı Deniz Yağan’a özellikle Çerkeslerden ilgi büyük. Ülke siyasetine ilişkin ise kutuplaştırıcı politikalara halkın tepkisi var.

Kahvehanelerden başlıyoruz yerel seçimleri konuşmaya. Bir yurttaş “Belediyenin imkanlarını yediler bitirdiler” diye sitem ediyor AKP’ye. Pınarbaşı’da denk geldiğimiz çoğu insanın AKP’ye dair eleştirileri, öfkesi, tepkisi var. “AKP gitsin de yerine kim gelirse gelsin” diyenden tutalım, CHP’nin Adayı Deniz Yağan’a “Dürüst, namuslu ve tanınan bir aday, umarım o seçilir” diyene kadar çeşitli görüşler hakim. Fakat Pınarbaşılıların bir bölümünün Millet İttifakının Kayseri Büyükşehir Adayı Dursun Ataş’a da tepkisi var. “Ne AKP’ye ne de İYİ Partiye elimiz gitmez. Büyükşehirde oyumuz Bağımsız Aday Eylem Sarıoğlu Aslandoğan’a” diyorlar.

Görüştüğümüz esnaflar ve kahvehanelerde oturan yurttaşlar arasında “Pınarbaşı’da CHP’nin Adayı Deniz Yağan’a, büyükşehirde ise Bağımsız Aday Eylem Sarıoğlu’ya oy vereceğiz” diyenlerin sayısı az değil.

Fotoğraf: Evrensel

PAZAR ESNAFI MAĞDUR, İLÇE MERKEZİNDEBİR PAZAR YERİ İSTİYOR

Pazar yerine doğru ilerliyoruz. Esnafın bir bölümü soba yakmak durumunda kalmış. Pazar yerinin içerisi buz kesiyor. Bir esnaf hemen söze giriyor: “Burada 5 kişi yüz felci geçirdi soğuktan.”

Bir grup esnaf anlatıyor:

“Eskiden pazar yeri ilçenin merkezindeydi. Köy araçları da oradan kalkar orada dururdu. Şimdi pazar yerini aşağı tarafa aldılar. Uzak olunca aracı olanlar dışında kimse gelmiyor. İşlerimiz iyi değil. Hem vatandaş bu soğuk alanda niye dursun da alışveriş yapsın ki? İhtiyacımız merkezde bir pazar yeridir.”

Fotoğraf: Evrensel

ASLANDOĞAN: BİZ ONLARDAN DEĞİLİZ, SAFIMIZ BELLİ

Esnafın bu şikayetleri üzerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan şunları söylüyor:

“Büyük şaşaalı yer yapmak çözüm mü? İçerisinde ekmek parası kazanmaya çalışan esnaf bu pazar yerini istedi mi? Hayır. Belediyeler böyle yönetilemez. Esnafın, vatandaşın talebi neyse o istekler doğrultusunda planlar yapacağız.”

Pınarbaşı’ya bağlı köylerden pazara satış yapmaya gelen bir esnaf Sarıoğlu’ya “Seçilirseniz bizi unutmazsınız değil mi?” diye soruyor. Sarıoğlu’nun “Neden unutalım ki biz emekçilerin adayıyız” cevabı üzerine esnaf, “Köylere giden yollarda sorun var. Köprümüz tahtadan, geçerken düştü düşecek diye korkuyoruz. Seçim öncesi kesin halledeceğiz diyenler şimdi telefonumuzu açmıyor da o yüzden öyle sordum” diyor. Sarıoğlu’nun yanıtı ise “Biz onlardan değiliz. Safımız emekçilerin safı” oluyor.

GEÇİM DERDİ KÖYLERDE DE ARTMIŞ DURUMDA

Pazar yerinde kadın esnaflar köyden ürettiklerini satmak için gelmişler. “Geçim iyice zorlaştı. Köylerde bu kadar zorsa şehirde yaşanmaz” diyorlar. Başka bir grup esnaftan, “Bağımsızdan sonra AKP’ye geçmek yok değil mi?” sorusu geliyor. Aynı yurttaş, “Biz bu AKP’den bıktık. Kendinden olmayan vatan haini oluyor bu ülkede. Bizlere hiçbir hizmetleri olmadı. AKP’ye geçmezsin sen, ben broşürüne baktım şimdi” ifadelerini kullanıyor.

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